Ukrajina

Putin prihaja v Ameriko, s Trumpom gresta na 'čudovito' Aljasko

Washington, 09. 08. 2025 07.38 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
33

Ne Rim, ne arabske države, ampak 'čudovita zvezna država Aljaska'. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zgodaj zjutraj v soboto po srednjeevropskem času naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Ta je bila nekoč v ruski lasti, Kremelj pa je kraj srečanja označil za "logično izbiro", češ da gre za "tesni sosedi s skupno mejo". Trump je novinarjem že dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.

Vira, Trumpovi administraciji naklonjene televizije Fox News, sta kot prvi možen datum srečanja sicer sprva omenjala ponedeljel, kot eno izmed možnih lokacij pa sta navedla italijansko prestolnico Rim. Ruska tiskovna agencija Tass je medtem poročala, da bo srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekalo zunaj Evrope, kot možno prizorišče pa je omenjala katero izmed arabskih držav. Putin je v četrtek kot možnost omenil Združene arabske emirate.

Trump se je med prvim mandatom s Putinom srečal šestkrat
Trump se je med prvim mandatom s Putinom srečal šestkrat FOTO: AP

Glede na Trumpovo objavo na Truth Social pa ruski predsednik prihaja v Združene države Amerike, kraj srečanja bo Aljaska. Gre za najsevernejšo zvezno državo, ki so jo ZDA v 19. stoletju kupile od carske Rusije.

V Kremlju so danes potrdili, da bo srečanje voditeljev potekalo na Aljaski, izbiro kraja vrha pa označili za "precej logično", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rusija in ZDA sta tesni sosedi s skupno mejo," je pojasnil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov in dodal, da je Moskva povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.

Brez Zelenskega za mizo

Sprva je govoril, da se je pripravljen srečati le skupaj s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nato je potrdil, da je na srečanje pripravljen, tudi če tam ne bo Zelenskega.

ZDA so Aljasko leta 1867 odkupile od takratne Carske Rusije
ZDA so Aljasko leta 1867 odkupile od takratne Carske Rusije FOTO: AP

Trump je še pred svojo objavo v petek novinarjem dejal, da srečanje s Putinom prihodnji teden bo, vendar bo kraj sporočil kasneje. "Zelo pričakovano srečanje med mano, kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile," je nato objavil Trump.

Delitev ozemlja?

Na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši je novinarjem dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.

Ameriški uradniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili zahodni uradniki, seznanjeni z zadevo, je poročal CNN.

Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Ruski predsednik Vladimir Putin
Ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP

Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo.

Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za konec vojne, kot je obljuba, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.

Trump Putin Aljaska srečanje
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan res grozni
09. 08. 2025 08.29
Glede na to, da Rusi ne spoštujejo nobenih sporazumov, bo Putin šel čez leto, dve, dalje. Pred 14 dnevi je izjavil, da je Ukrajina umetna tvorba in da v bistvu cela pripada Rusiji.
ODGOVORI
0 0
Stajerc22
09. 08. 2025 08.29
A je Pirc Musar povabljena?
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
09. 08. 2025 08.28
+1
"srečanja sicer sprva omenjala ponedeljel" PonedeljeL?
ODGOVORI
1 0
Pikaponca
09. 08. 2025 08.27
+1
Turk je Žlabudrajno postavil v kot na kavč sedet TRUMP pa na cekret školjko ribat ) To je vrednost propadle Evrope, ki je Nč od NČ.
ODGOVORI
1 0
Janez Novak 13
09. 08. 2025 08.27
+1
Srečanje ne more biti v EU. Putin ne bo prišel v EU. To je dejstvo. Lahko bi ga aretirali, zaenkrat prepoved vstopa ruskih letal v zračni prostor EU (za to bi mu že verjetno lahko izdali dovoljenje). Pa še kaj se najde.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.24
+1
Kje je Nika Kovač lej si vzornika
ODGOVORI
1 0
ivan res grozni
09. 08. 2025 08.23
+2
Lahko je trgovati s tujimi ozemklji. Zakaj Putinu ne da Aljaske?
ODGOVORI
2 0
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.23
-1
Putin bo streljal? To samo Slovenčki verjamejo
ODGOVORI
0 1
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.23
-2
Trump šeta ruse kot za šalo. Kere propalice 🤣🤣
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.21
Vsi na izgubi narodi morajo živeti v miru.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
09. 08. 2025 08.21
-2
Tam pa putlerja pretepsti kot cucka in ima, da konča vojno še isti dan.
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
09. 08. 2025 08.21
+3
Putin se je takoj pokakcal 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
Hrast1234
09. 08. 2025 08.21
-2
Ko se imata dva fajni in slavljenec ni povabljen.
ODGOVORI
0 2
JAZsemTI
09. 08. 2025 08.20
-2
Putin in Trump bosta sama rezala torto brez malega zelenega. Še en dokaz več, da je imel Kissinger prav, ko je dejal: “Biti sovražnik ZDA je lahko nevarno, biti zaveznik pa je lahko usodno. “
ODGOVORI
1 3
MojsterSplinter
09. 08. 2025 08.18
+3
PROSIM!??!
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
09. 08. 2025 08.18
+2
Pozimi, ko morje zmrzne, lahko greš teh par kilometrov peš, iz Rusije v Ameriko, in nazaj.
ODGOVORI
2 0
proofreader
09. 08. 2025 08.19
+1
Nazadnje med ledeno dobo.
ODGOVORI
2 1
proofreader
09. 08. 2025 08.17
+2
Lisica Putin bo Aljasko zamenjal za Ukrajino?
ODGOVORI
2 0
Posteni
09. 08. 2025 08.19
+1
To bi blo se najbols..
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
09. 08. 2025 08.16
Logična izbira. Velika bo zabava.
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
09. 08. 2025 08.13
+1
Slovenija je zamudila zgodovinsko priložnost srečanje bi lahko bilo pri nas, tako pa zaradi mentalno motenih politikov kot so Tanja Fajon Musarca in Golob smo postali garjevci Evrope.
ODGOVORI
4 3
Posteni
09. 08. 2025 08.17
+0
Vidis.. ti pa lahko ujames vlak in se preselis tja.. dve muhi na en mah 🐑🐑
ODGOVORI
2 2
ivan res grozni
09. 08. 2025 08.24
-1
K nam ne bi prišel, saj bi ga morali aretirati.
ODGOVORI
0 1
anatomija
09. 08. 2025 08.13
+1
Ruska naftan industrija je izgubah . Že sedaj jim gre zelo slabo , če pa bodo še sankcije pa bo Putinov državni proračun doživel kalops. Cena bencina AI-95 so od začetka leta v Rusiji poskočili za 28 %. Za primerjavo v Sloveniji se je cena bencina znižala . od 14. 1. do 27. 1. 2025 1,523 od 29. 7. do 11. 8. 2025 1,438
ODGOVORI
5 4
RecMiG
09. 08. 2025 08.20
-1
Zato pa je v Nemčiji in Franciji zaprla vrata več kot 150000 malih in srednjih podjetij, ker imamo tako ugodne energente.
ODGOVORI
1 2
