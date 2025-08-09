Putin prihaja v Ameriko, s Trumpom gresta na 'čudovito' Aljasko

Vira, Trumpovi administraciji naklonjene televizije Fox News, sta kot prvi možen datum srečanja sicer sprva omenjala ponedeljel, kot eno izmed možnih lokacij pa sta navedla italijansko prestolnico Rim. Ruska tiskovna agencija Tass je medtem poročala, da bo srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekalo zunaj Evrope, kot možno prizorišče pa je omenjala katero izmed arabskih držav. Putin je v četrtek kot možnost omenil Združene arabske emirate.
Glede na Trumpovo objavo na Truth Social pa ruski predsednik prihaja v Združene države Amerike, kraj srečanja bo Aljaska. Gre za najsevernejšo zvezno državo, ki so jo ZDA v 19. stoletju kupile od carske Rusije.
V Kremlju so danes potrdili, da bo srečanje voditeljev potekalo na Aljaski, izbiro kraja vrha pa označili za "precej logično", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Rusija in ZDA sta tesni sosedi s skupno mejo," je pojasnil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov in dodal, da je Moskva povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.
Brez Zelenskega za mizo
Sprva je govoril, da se je pripravljen srečati le skupaj s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nato je potrdil, da je na srečanje pripravljen, tudi če tam ne bo Zelenskega.
Trump je še pred svojo objavo v petek novinarjem dejal, da srečanje s Putinom prihodnji teden bo, vendar bo kraj sporočil kasneje. "Zelo pričakovano srečanje med mano, kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile," je nato objavil Trump.
Delitev ozemlja?
Na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši je novinarjem dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.
Ameriški uradniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili zahodni uradniki, seznanjeni z zadevo, je poročal CNN.
Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.
Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo.
Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za konec vojne, kot je obljuba, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.
V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.
