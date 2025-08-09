Putin prihaja v Ameriko, s Trumpom gresta na 'čudovito' Aljasko

Ne Rim, ne arabske države, ampak 'čudovita zvezna država Aljaska'. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zgodaj zjutraj v soboto po srednjeevropskem času naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Ta je bila nekoč v ruski lasti, Kremelj pa je kraj srečanja označil za "logično izbiro", češ da gre za "tesni sosedi s skupno mejo". Trump je novinarjem že dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.

Vira, Trumpovi administraciji naklonjene televizije Fox News, sta kot prvi možen datum srečanja sicer sprva omenjala ponedeljel, kot eno izmed možnih lokacij pa sta navedla italijansko prestolnico Rim. Ruska tiskovna agencija Tass je medtem poročala, da bo srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina potekalo zunaj Evrope, kot možno prizorišče pa je omenjala katero izmed arabskih držav. Putin je v četrtek kot možnost omenil Združene arabske emirate.

Trump se je med prvim mandatom s Putinom srečal šestkrat

Glede na Trumpovo objavo na Truth Social pa ruski predsednik prihaja v Združene države Amerike, kraj srečanja bo Aljaska. Gre za najsevernejšo zvezno državo, ki so jo ZDA v 19. stoletju kupile od carske Rusije. V Kremlju so danes potrdili, da bo srečanje voditeljev potekalo na Aljaski, izbiro kraja vrha pa označili za "precej logično", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Rusija in ZDA sta tesni sosedi s skupno mejo," je pojasnil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov in dodal, da je Moskva povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.

Brez Zelenskega za mizo

Sprva je govoril, da se je pripravljen srečati le skupaj s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nato je potrdil, da je na srečanje pripravljen, tudi če tam ne bo Zelenskega.

ZDA so Aljasko leta 1867 odkupile od takratne Carske Rusije

Trump je še pred svojo objavo v petek novinarjem dejal, da srečanje s Putinom prihodnji teden bo, vendar bo kraj sporočil kasneje. "Zelo pričakovano srečanje med mano, kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile," je nato objavil Trump.

Delitev ozemlja?

Na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši je novinarjem dejal tudi, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja. Ameriški uradniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili zahodni uradniki, seznanjeni z zadevo, je poročal CNN. Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Ruski predsednik Vladimir Putin