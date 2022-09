Putin: Razglasili so protiofenzivo, no, da vidimo, kako se bo končala

Ruski predsednik Vladimir Putin je na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v uzbekistanskem Samarkandu odgovarjal na vprašanja novinarjev. Te je predvsem zanimalo, kako ruski predsednik gleda na zlom ruske fronte v Harkovu. Putin je odgovoril, da je "posebna vojaška operacija" še naprej poteka po načrtih v Donbasu, Rusiji pa da se ne mudi. Ob tem je poudaril, da Rusija še ni uporabila vseh svojih vojaških zmogljivosti. "Naša operacija v Donbasu se ne zaustavlja. Napredujemo, ne zelo hitro, ampak vztrajno zavzemamo več in več ozemlja," je dejal zbranim novinarjem ob robu vrha v Samarkandu. Po poročili z bojišča so ruske enote zavzele nekaj manjših vasi v okolici Bahmuta in se mestu približale z juga. Kljub temu pa gre za minimalne napredke v primerjavi z ukrajinskim prodorom v Harkovu.

Ob tem je ruski predsednik dodal, da je v spopade vključen le majhen del ruske vojske."Ukrajina še naprej izvaja teroristična dejanja in poskuša poškodovati našo civilno infrastrukturo," je dejal Putin, pri čemur je verjetno v mislih imel nedavne napade na sedež tožilstva v Lugansku, ruske obmejne vasi v regiji Belgorod ter mostove v na reki Dnjeper v oblasti Herson. "Res je, naš odziv je bil do sedaj relativno omejen. Nedavno pa so naše sile izvedle več napadov na njihovo kritično infrastrukturo. Recimo temu, da je šlo za opozorilne napade. Če se razmere ne bodo izboljšale, bo naš odgovor resnejši." Putin je komentiral tudi ukrajinske vojaške zmage v Harkovu. "Kijevske oblasti so sporočile, da so sprožile protiofenzivo. No, pa da vidimo, kako se bo končala."

Ukrajinska vojska je tam ruske enote potisnila na levi breg reke Oskol, kjer naj bi Rusi vzpostavili novo linijo obrambe. Kljub temu pa so v petek nekatere manjše ukrajinske enote že prestopile reko. Poročila o tem, kako uspešne so bile, se razlikujejo. Ukrajina poskuša obrambni liniji na Oskolu udariti v hrbet, vendar mora najprej osvojiti Liman, kjer pa Rusi, ki so jim na pomoč pred dnevi prispele okrepitve, zaenkrat odbijajo napade.