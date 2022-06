Putin se primerja s Petrom Velikim, denar za energente pa leti na kup

Ob obisku muzeja ob 350-letnici rojstva carja Petra Velikega, je Putin skupini mladih podjetnikov dejal: "Morda imate vtis, da je Peter Veliki z bojem proti Švedski vzel. Ničesar ni vzel, samo povrnil je."

Putin je svojo ofenzivo v Ukrajini primerjal s Petrovo akcijo za širitev takratnega ruskega imperija. "Očitno je tudi na nas padlo, da povrnemo, kar je že bilo rusko, in okrepimo državo," je dejal ruski voditelj.

Putin je tudi opozoril, da ko je Peter Veliki ustanovil Sankt Peterburg, nekdanjo rusko prestolnico, "nobena od evropskih držav ni priznala tega ozemlja kot ruskega".

"Peter Veliki je vodil veliko vojno kar 21 let," je še poudaril Putin. Ruski predsednik ima sicer svojo verzijo vojne s Švedsko: "Tam so že od nekdaj živeli tudi Slovani. Naša odgovornost je bila, da to vzamemo nazaj in se okrepimo. Da, v zgodovini naše države so bili časi, ko smo se bili prisiljeni umakniti, a le zato, da si povrnemo moč in gremo naprej."

Peter Veliki je s porazom Švedske iz Rusije ustvaril vodilno regionalno silo in pomembnega igralca v evropskih zadevah. Premik Petra Velikega proti Evropi ima še danes pomembno kulturno dediščino.

Neučinkovite sankcije: si Rusija mane roke?

Medtem ko nič ne kaže, da bi Putin umirjal vojno retoriko ali napade na Ukrajino, nekateri menijo, da so sankcije proti Rusiji, ki se nanašajo na energente, povsem neučinkovite. Ameriški odposlanec za energetsko varnost Amos Hochstein meni, da Rusija morda trenutno prejema celo več prihodkov od prodaje fosilnih goriv kot jih je pred invazijo na Ukrajino.

Zvišanje svetovnih cen nafte in plina je po njegovem izničilo vpliv sankcij, Rusija pa tudi ni ostala brez trga. Zdaj lahko proda več drugim kupcem, med katerimi sta veliki porabnici Kitajska in Indija, je poudaril.