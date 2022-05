Putin se pripravlja na 'dolgo vojno', napredek ukrajinskih sil v Harkovu

Moskva je svoje enote preusmerila, da bi zavzele regijo Donbas, potem ko se je Ukrajina uspešno uprla ruskim poskusom zavzetja prestolnice Kijev. Vseeno pa ruske sile ostajajo v pat položaju, ocenjujejo ameriški obveščevalci. Avril Haines, direktorica ameriške Nacionalne obveščevalne službe, je na zaslišanju ameriškega senatnega odbora namreč povedala, da Putin še vedno želi "doseči cilje zunaj Donbasa", vendar se "sooča z neskladjem med svojimi ambicijami in trenutnimi konvencionalnimi vojaškimi zmogljivostmi Rusije".

Dodala je, da ruski predsednik "verjetno" računa na to, da bo podpora ZDA in EU Ukrajini opešala, saj so se ključni dejavniki, ki vplivajo na življenje ljudi, denimo inflacija, pomanjkanje hrane in cene energije, še poslabšali.

Toda ruski predsednik bi lahko ob nadaljevanju vojne uporabil "bolj drastična sredstva", je še ocenila po poročanju BBC. Moskva naj bi sice jedrsko orožje uporabila le, če bi Putin zaznal "eksistencialno grožnjo" Rusiji.

Ukrajinska stran medtem zatrjuje, da je znova zavzela štiri naselja v severovzhodni regiji Harkov. Predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ukrajinski vojaki postopoma potiskajo ruske sile iz Harkova. Po drugi strani pa je dodal, da Ukrajinci "ne bi smeli ustvarjati ozračja pretiranega moralnega pritiska, ko se zmage pričakujejo tedensko in celo dnevno".

V mestu Izjum so medtem med ruševinami porušene stavbe našli trupla 44 civilistov. Petnadstropna stavba se je zrušila že marca, vendar se je reševalcem do nje uspelo prebiti šele zdaj. Nesrečni prebivalci so se v kleti skrivali pred ruskim obstreljevanjem. Izjum, ki leži jugovzhodno od Harkova, je znan kot vrata v Donbas. Obkrožajo ga gozdovi in ​​reke, zato je naravna trdnjava. Ostra bitka za nadzor nad tem območjem se nadaljuje.

Zadnja bitka za Mariupol pa se bije v prostrani jeklarni Azovstal, kjer je na stotine ukrajinskih borcev zaprtih v podzemnih tunelih in bunkerjih, obkrožajo pa jih ruski vojaki. Zavzetje Mariupola je ključni cilj Moskve, saj bi ji to omogočilo nadzor nad enim največjih ukrajinskih pristanišč in lažji dostop do širše regije.