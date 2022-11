Putin sprejel matere v Ukrajini ubitih vojakov: Bolečino delimo z vami

"Želim vam povedati, da delimo to bolečino z vami, in seveda bomo storili vse, kar je v naši moči, da se ne boste počutile pozabljene. Zavedamo se tudi, da nič ne more nadomestiti izgube sina," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal Vladimir Putin.

Hkrati je povedal, da nekaterim novicam o dogajanju v Ukrajini ni mogoče zaupati, in jih opozoril, da morajo biti previdne glede tega, kar berejo na internetu. "Jasno je, da je življenje bolj zapleteno od tistega, kar je prikazano na naših televizijskih zaslonih ali celo na internetu, tam ni mogoče zaupati ničemur," je nadaljeval.

V luči materinskega dneva, ki ga bodo v Rusiji obeležili v nedeljo, je še dejal, da popolnoma razume, da zanje in za številne druge ženske v Rusiji, katerih sinovi so trenutno na bojnih območjih, to ne bo prazničen čas.