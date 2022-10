'Putin Ukrajino obtožujeterorizma? To zveni preveč cinično celo za Rusijo'

Po eksploziji na Krimskem mostu, ki je povzročila resno škodo in oslabila oskrbovalno linijo ruskih sil, ki se borijo v Ukrajini, je ruski predsednik Vladimir Putin Ukrajino obtožil terorizma. "To so zasnovale, ukazale in izvedle ukrajinske posebne enote. Ukrajinske tajne službe so avtorji, storilci in sponzorji napada," je prepričan ruski vodja. Na njegove besede pa se je zdaj odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ki je dejal, da je "obtoževanje Ukrajine terorizma preveč cinično celo za Rusijo". "Tu je samo ena teroristična država in ves svet ve, katera je to," je dejal.

"Nobenega dvoma ni. To je teroristično dejanje, katerega cilj je uničenje kritično pomembne civilne infrastrukture," je v nedeljo po napadu na Krimski most dejal ruski predsednik Vladimir Putin, ki je Ukrajino obtožil izvedbe terorističnega dejanja, poroča Sky News. Uradno sicer nihče ni prevzel odgovornosti za napad na Krimski most, ki je v soboto povzročil veliko škode in oslabil oskrbovalno linijo za ruske sile, vendar pa so ga Ukrajinci pozdravili in že napovedali, da bo predstavljen tudi na posebni znamki.

icon-expand Eksplozija na Krimskem mostu FOTO: AP

Po obtožbah ruskega predsednika pa je spregovoril tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak. "Putin Ukrajino obtožuje terorizma? To zveni preveč cinično celo za Rusijo," je zapisal na družbenem omrežju.

Ob tem je izpostavil nedeljski raketni napad na Zaporožje, ki je uničil devetnadstropno stanovanjsko stolpnico in z zemljo zravnal pet drugih stanovanjskih zgradb."Pred manj kot 24 urami so ruska letala z 12 izstrelki zadela stanovanjsko območje v Zaporožju, ubitih je bilo 13 ljudi, več kot 50 pa ranjenih. Tu je samo ena teroristična država in ves svet ve, katera je to," je dejal. Natančno število smrtnih žrtev za zdaj ni znano, vendar pa so najmanj 50 ljudi, vključno s šestimi otroki, prepeljali v bolnišnico. Predsednik Zelenski je medtem ponovil pozive, naj se Rusijo po napadu na Zaporožje označi za teroristično državo. Meni namreč, da je treba Rusijo pred prihajajočim glasovanjem Generalne skupščine Združenih narodov o poskusu Rusije, da si priključila dele Ukrajine, obsoditi in izolirati na vseh ravneh.