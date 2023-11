Putin v vojno pošilja tudi kanibale

Ruska podružnica Radia Liberty poroča, da je Denis Gorin, kanibal iz Sahalina, ki je ubil štiri ljudi in bil obsojen na 22 let zapora, zdaj svoboden. Trenutno se zdravi v bolnišnici v Južno-Sahalinsku.

Gorin, ki je na spletu objavil fotografije v vojaški uniformi s simbolom Z, je bil zaradi umora in kasnejšega pohabljanja trupla obsojen že leta 2003, a so ga nato leta 2010 izpustili na pogojni izpust. Kasneje je ubil še najmanj tri osebe, leta 2012 pa so ga znova aretirali in obsodili na 22 let zapora. Tožilci so takrat dejali, da je obsojeni jedel meso ene od svojih žrtev.