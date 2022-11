Putin: Vpokliče se lahko tudi obsojene morilce in preprodajalce drog

Vpoklici so sicer zdaj zaključeni, Putin pa je svojo pozornost usmeril na zakonodajo o vpoklicu rezervistov. Zakonodajo je spremenil tako, da zdaj vključuje tudi moške, obsojene za huda kazniva dejanja, ki so pred kratkim zapustili zapor. Obsojenim morilcem in preprodajalcem mamil, ki so nedavno zapustili zapor v Rusiji, tako zdaj grozi vpoklic v boj v Ukrajini. So pa iz spremembe še vedno izključeni nekdanji zaporniki, ki so sedeli zaradi spolnih zločinov nad otroki ali terorizma.

Septembra so se medtem pojavila tudi poročila, da v zameno za omilitev kazni skupina Wagner že novači zapornike za boj v Ukrajini. Ruska zakonodaja sicer ne dovoljuje omilitve zaporne kazni v zameno za služenje, vendar pa se je na spletu pojavil posnetek vodje skupine Wagner Jevgenija Prigožina , ki rekrutira zapornike in jim našteva grehe, ki jih ne smejo zagrešiti med služenjem, prvi med njimi je dezerterstvo. Zapornikom naj bi ob tem dejal tudi, da se nihče ne bo vrnil nazaj za rešetke, je že septembra poročal BBC.

Ruski vojaki se medtem soočajo z obtožbami vojnih zločinov, ki naj bi jih zagrešili med invazijo na Ukrajino. Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija, ki so jo ustanovili Združeni narodi, je septembra poročala, da so ruske sile zagrešile vojne zločine, vključno s številnimi usmrtitvami civilistov ter dejanji spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, ki so ga izvajali nekateri vojaki.

Wagnerjevi vojaki so bili sicer že večkrat obtoženi kršitev človekovih pravic, tudi v Siriji, Libiji in drugih konfliktih. V petek je Wagner v mestu Sankt Peterburg odprla svoj prvi uradni sedež v Rusiji.

Putin je o evakuaciji spregovoril po tem, ko so se v četrtek pojavile informacije, da naj bi Herson zapuščali tudi ruski vojaki. Uradnik, ki ga je Kremelj namestil v regiji, Kirill Stremousov, je ruskim medijem namreč dejal, da bo Moskva verjetno z območja umaknila svoje enote. Vendar pa so ukrajinski uradniki ob tem ostali previdni in opozorili, da bi lahko šlo za past, ki bi njihove vojake zvabila na nevarna območja. To bi sicer pomenilo pomemben in velik umik ruske vojske.

Kijevske sile še naprej vztrajno napredujejo proti temu strateškemu pristaniškemu mestu na jugu države. Herson je bil zavzet kmalu po tem, ko je Rusija konec februarja vkorakala v državo, vendar pa so ukrajinske sile nedavno ponovno zavzele ozemlje na obrobju mesta.

Civiliste so prvič pozvali, naj zapustijo Herson sredi oktobra, ko je ruska vojska prešla v obrambo. Vojaški poveljniki so kasneje sporočili, da so zaključili z evakuacijo prebivalcev pred pričakovano bitko v mestu.

Američani in Nizozemci bodo za Ukrajince posodabljali stare sovjetske tanke T-72

Američani in Nizozemci so se odločili, da bodo za potrebe ukrajinske vojske posodobili 90 tankov T-72 iz časov nekdanje Sovjetske zveze, ki prihajajo iz Češke, je v petek povedala namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh. ZDA nameravajo podobno posodobiti tudi protizračne rakete hawk.

Zaveza je del 400 milijonov dolarjev vrednega paketa vojaške pomoči Ukrajini, ki se s zastarelimi tanki T-72 ne morejo uspešno kosati z rusko oborožitvijo. ZDA bodo plačale za obnovo 45 tankov, Nizozemska pa za preostalih 45. Tankom bodo vgradili sodobnejšo tehnologijo in okrepili oklep, nekaj jih bo nared do decembra, ostali pa prihodnje leto. Na vprašanje, zakaj Kijevu raje ne pošljejo lastnih sodobnih tankov, je Singh dejala, da bi bilo to zelo drago, poleg tega Ukrajinci znajo uporabljati tanke T-72.

Američani bodo Ukrajincem poslali tudi svoje stare rakete hawk, ki jih bodo posodobili. Rakete naj bi bile uporabne za obrambo pred letali, droni in drugimi raketami.