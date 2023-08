Putin: Wagnerjevi plačanci morajo priseči zvestobo Rusiji

Do ukaza pa je prišlo le dva dni po strmoglavljenju letala, v katerem naj bi po vseh indicih umrl tudi vodja Wagnerja, in v času, ko skupina plačancev ostaja brez očitnega vodje.

"Gre za prikrito sporočilo vojaški obveščevalni službi, naj najde in preganja Wagnerjeve borce," je povedal izvršni direktor Fundacije za demokratične pobude s sedežem v Ukrajini Petro Burkovski . To pa je tudi jasen signal borcem, dodaja. "Prisegli so namreč tudi v preteklosti, to je standardni postopek za mnoge vojske. Torej je signal Wagnerjevim borcem: ali prisežejo ali pa jih bodo razorožili. Ubogaš ali pa greš v zapor."

Kot razlaga odlok, gre za korak k oblikovanju duhovnih in moralnih temeljev ruske obrambe. Vključuje besedilo, ki narekuje dosledno upoštevanje ukazov poveljnikov in višjih voditeljev.

Nekaj tednov pred Prigožinovo neuspešno junijsko vstajo je rusko obrambno ministrstvo skupinam plačancev napovedalo, da morajo do 1. julija podpisati vojaške pogodbe. Vendar pa je Prigožin zavrnil podpis, saj ni želel, da njegova skupina deluje pod ministrstvom.

Putin je takrat podprl pogodbeno shemo ministrstva, kar je bilo prvo javno nasprotovanje njegovemu dolgoletnemu zavezniku Prigožinu.

Burkovski meni, da so Wagnerjevi borci kot izurjeni in izkušeni borci dobra pridobitev za rusko vojsko. "Večinoma so karierni vojaški uslužbenci. Za Wagner so se odločili, ker jim je namenil posebno obravnavo, brez birokracije ogromne ruske vojske. Če dobijo posebno obravnavo po Putinovih ukazih, mislim, da jim je vseeno, kje, komu in za koga se bodo borili," je dejal.

Seskuria pa meni, da bi lahko pravi Prigožinovi podporniki, ki nočejo priseči, težave povzročali dolgoročno. "Sporočilo je zelo jasno: ali slediš pravilom ali pa končaš kot Prigožin. To bo delovalo v kratkoročni perspektivi, a Prigožin je imel znotraj Wagnerja zveste podpornike in to lahko Putinu dolgoročno povzroči številne težave."

Ruske sile znova o sestrelitvi brezpilotnih letalnikov, v ruskem obstreljevanju dve smrtni žrtvi

Medtem naj bi se po poročanju Rusije v soboto zjutraj na območju Moskve in Belgoroda zgodili novi napadi z brezpilotnimi letali. Oba drona so po navedbah ruskih uradnikov sestrelili sistemi zračne obrambe.

O žrtvah ali škodi v ruski prestolnici niso poročali, tri glavna moskovska letališča pa so zaradi napadov za nekaj ur prekinila lete.

V regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, pa naj bi bile zaradi obstreljevanja ranjene štiri osebe, je dejal tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov.

Moskva je za granatiranje in napade brezpilotnikov obtožila Ukrajino. Kijev se na slednje še ni odzval.

Ruske sile naj bi medtem med obstreljevanjem vasi blizu mesta Kupjanska v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine po navedbah tamkajšnjih oblasti ubile dve osebi in ranile še eno. V Kijevu so že v začetku meseca ocenili, da je Kupjansk trenutno osrednja smer ruske ofenzive.