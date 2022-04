Putin zatrjuje, da Rusije ne želi zapreti pred svetom

Med drugim je zavrnil tudi vpletenost ruskih sil v množične poboje v mestu Buča pri ukrajinski prestolnici Kijev. Poročila je označil za lažna, obtožbe pa primerjal s tistimi o uporabi kemičnega orožja s strani režima sirskega predsednika Bašarja al Asada in dejal, da gre v Buči za podobno laž. Putin je v govoru vseskozi branil svojo odločitev za invazijo na Ukrajino pred sedmimi tedni, češ da jim ni preostalo drugega, posredovanje pa da služi zagotavljanju ruske varnosti.

Hkrati je ruski voditelj zahodno "gospodarsko vojno" proti Rusiji označil za neuspešno. "Njihov blitzkrieg, na katerega so računali, ni uspel, in to je očitno," je dejal in zatrdil, da rusko gospodarstvo še vedno trdno stoji na obeh nogah. Vseeno pa je priznal, da so sankcije povzročile tudi določene težave, predvsem na področju logistike. Zagotovil pa je, da se Rusija ne želi zapreti pred svetom, Moskva pa bo svoj tehnični in tehnološki potencial, zlasti v vesolju, gradila naprej: "V sodobnem svetu je nemogoče resnično izolirati kogar koli, še posebej tako velike države, kot je Rusija," je bil jasen.