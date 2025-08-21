Putin znižal pričakovanja, zdaj zahteva 'le' Doneck in Lugansk

Vladimir Putin zahteva, da se Ukrajina odpove celotnemu vzhodnemu Donbasu, odmisli ambicije po pridružitvi zvezi Nato in ostane nevtralna, na svojem ozemlju pa prav tako ne sme namestiti zahodnih čet. Te zahteve ruskega predsednika so za tiskovno agencijo Reuters povzeli trije viri, seznanjeni z razmišljanjem na najvišji ravni Kremlja.

Čeprav je bilo srečanje ruskega predsednika in njegovega ameriškega kolega Donalda Trumpa na Aljaski sredi avgusta pod drobnogledom vsega sveta, je bilo o pogovorih o končanju vojne v Ukrajini znanega praktično nič. Putinovo ponudbo na srečanju s Trumpom je ob sklicevanju na visoke vire iz Kremlja zdaj uspel orisati Reuters . Nanizali so, kaj naj bi ruski predsednik rad videl v morebitnem mirovnem sporazumu, ki bi končal tri in pol leta trajajočo vojno, ki je terjala visok krvni davek.

Ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Ruski viri pravijo, da je Putin pravzaprav popustil glede ozemeljskih zahtev, ki jih je postavil junija lani in so od Kijeva zahtevale, da odstopi celotne štiri pokrajine, za katere Moskva trdi, da so del Rusije: Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki skuipaj tvorita Donbas, pa tudi Herson in Zaporožje na jugu. Kijev je te pogoje takrat zavrnil kot enakovredne predaji.

Ustavili bi se pri Hersonu in Zaporožju

V svojem novem predlogu ruski predsednik vztraja, da se Ukrajina popolnoma umakne iz tistih delov Donbasa, ki jih še vedno nadzoruje, za Reuters trdijo omenjeni trije viri. V zameno pa bi Moskva ustavila trenutno frontno črto v Zaporožju in Hersonu, so dodali. Po ameriških ocenah Rusija nadzoruje približno 88 odstotkov Donbasa ter 73 odstotkov Zaporožja in Herson.

V okviru morebitnega mirovnega dogovora naj bi bila Moskva pripravljena predati tudi manjše dele ukrajinskih regij Harkov, Sumi in Dnipropetrovsk, ki jih nadzoruje, so povedali viri. Putin pa še naprej vztraja, da se Ukrajina odpove svojim ambicijam po članstvu v zvezi Natu, in da vojaško zavezništvo pod vodstvom ZDA podpiše pravno zavezujočo zavezo, da se ne bo širilo naprej proti vzhodu. Putin bi določene omejitve zahteval tudi pri ruski vojski, prav tako pa nobena zahodna vojska ne bi smela biti nameščena v Ukrajini kot del mirovnih sil, so še povedali viri.