Putinov zaveznik na fronto pošilja 14, 15 in 16 let stare sinove

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov, sicer močan zaveznik Vladimirja Putina, je dejal, da se bodo bitki v Ukrajini kmalu pridružili še njegovi trije sinovi, stari 14, 15 in 16 let. Na družbenih omrežjih je zapisal, da je pomembno, da oče uči svoje sinove kako zaščititi družino, ljudi in domovino. Kadirov je dodal, da so njegovi sinovi šli skozi vojaško usposabljanje že ko so bili precej mlajši in da je čas, da izkusijo pravo bitko. Objavo je pospremil videoposnetek sinov, kako streljajo z različnim orožjem na poligonu.

Kljub temu, da je Rusija podpisala pogodbo ZN, katere cilj je preprečiti otrokom, mlajšim od 18 let, neposredno sodelovanje v vojni, se je Ramzan Kadirov odločil ubrati svojo pot. Vključevanje mlajših od 15 let v vojno pa Mednarodno kazensko sodišče, katerega jurisdikcije sicer Rusija ne priznava, obravnava kot vojni zločin. Kadirov vlada južni ruski republiki Čečeniji od leta 2007, ko ga je Vladimir Putin imenoval za predsednika regije. Kljub temu, da obdobje njegovega vladanja imenjujejo obdobje relativne stabilnosti, je Kadirov prejemnik številnih kritik, da vlada z železno roko in dovoljuje kršitve človeških pravic. Od začetka ruske invazije je bil njen glasen podpornik, čečenske sile se na ruski strani borijo že od začetka vendar pa je po nedavnih vojaških neuspehih v regijah Harkov in Donetsk kritiziral rusko vojaško vodstvo, enega poveljnika opisal kot "povprečnega" in izrazil obžalovanje glede pomanjkanja osnovne logistike. icon-expand Ramzan Kadirov FOTO: AP Kadirov je tudi kritiziral odgovor na umik ruskih sil iz ukrajinskega mesta Liman v regiji Doneck in to označil za velik strateški neuspeh za Moskvo. Zavzetje mesta je pomembno za ukrajinske sile, saj ga je mogoče uporabiti kot oporišče za doseganje mest, ki jih drži Rusija. Rusija ga je uporabljala tudi kot logistično središče. Poleg tega pa ima poraz v Limanu simbolično vrednost, saj se je zgodil le dan po veliki slovesnosti o priključitvi štirih okupiranih regij Ukrajine, vključno z Donetskom, kjer se nahaja Liman. Pozval je tudi, naj Rusija sprejme bolj drastične ukrepe proti Ukrajini, vključno z uporabo taktičnega jedrskega orožja. V Kremlju so v odzivu na njegovo izjavo sporočili, da bo Rusija svoje jedrsko orožje uporabila le skladno z doktrino. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je ob tem dejal, da imajo voditelji enot ruske federacije pravico do svojega mnenja. "Ramzan Kadirov je od vsega začetka posebne operacije veliko naredil in to še vedno počne," je dodal.