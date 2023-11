Putinov zaveznik posvojil 'ugrabljeno' ukrajinsko deklico

70-letni poslanec ruske Dume in ključni politični zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina je posvojil otroka, ki so ga zasegli v ukrajinskem otroškem domu. Le nekaj mesecev staro deklico so med okupacijo Hersona deportirali v Rusijo, kjer so ji glede na dokumente in vire, ki jih je v sodelovanju z ukrajinsko preiskovalko človekovih pravic Victorio Novikovo pridobil BBC, spremenili ime, kraj rojstva in starša. Margarita Prokopenko je tako postala Marina Mironova, hčerka Sergeja Mironova in Inne Varlamove.

Deklica, ki se je prvotno imenovala Margarita, je bila ena od 48 otrok, ki so izginili iz regionalnega otroškega doma v Hersonu, ko so ruske sile prevzele nadzor nad mestom. Prav tako je deklica ena od okoli 20 tisoč otrok, ki so jih po navedbah ukrajinske vlade odvzele ruske sile. V začetku leta je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo naloge za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo komisarko za pravice otrok Mario Lvovo-Belovo zaradi domnevne nezakonite deportacije ukrajinskih otrok na ozemlje pod ruskim nadzorom z namenom, da bi jih trajno odstranili iz lastne države. Ruska vlada sicer trdi, da ukrajinskih otrok ne deportira, temveč da jih želi z evakuacijo zaščititi pred vojno.

Ženevska konvencija, ki opredeljuje vojne zločine, pravi, da je v času vojne deportacija civilistov nezakonita, razen če je to bistveno zaradi varnosti ali zaradi nujnih vojaških razlogov. Premestitev mora biti v tovrstnih primerih začasna. Konvencija tudi prepoveduje spreminjanje družinskega statusa otroka.

A eno deklico so zdaj izsledili. Rubrika britanskega BBC Panorama je namreč odkrila dokumente, ki kažejo, da je deklico leta 2022 vzela ženska, s katero je zdaj poročen 70-letni poslanec ruske Dume Sergej Mironov. Ključni Putinov zaveznik je naveden v evidenci posvojitev dveletne deklice. Ruska vlada je sporočila, da ne pozna Margaritinega primera in ne more komentirati. V sodelovanju z ukrajinsko preiskovalko človekovih pravic Victorio Novikovo je BBC več mesecev ugotavljal, kaj se je zgodilo z Margarito in drugimi otroki. In kaj se je pravzaprav zgodilo? Deportacija ukrajinskih otrok: 'Vzeli so nam jih iz rok in jih odnesli' Avgusta 2022 se je v otroški bolnišnici v Hersonu, kjer so takrat 10 mesecev staro deklico zdravili zaradi bronhitisa, pojavila ženska v lila obleki. Margarita je bila najmlajša stanovalka ukrajinskega otroškega doma, ki je skrbel za otroke z zdravstvenimi težavami, katerih starši so izgubili skrbništvo nad njimi ali pa so umrli. Brez staršev je bila tako tudi danes dveletna deklica; mama se je kmalu po njenem rojstvu odpovedala skrbništvu, očetovo bivališče pa ni bilo znano. Ženska v lila obleki se je avgusta predstavila kot "vodja otroških zadev", ki prihaja iz Moskve, je povedala zdravnica Natalija Ljutikova, ki je vodila zdravljenje dojenčkov v bolnišnici. Herson, ki je sicer danes znova pod ukrajinskim nadzorom, je bil takrat v šestem mesecu ruske okupacije. Kot je povedala zdravnica, je po odhodu obiskovalke prejela več telefonskih klicev uradnika, ki ga je imenovala Rusija in ki je bil pred kratkim imenovan za vodjo otroškega doma. Slednji je od Ljutikove zahteval, da se Margarito nemudoma iz bolnišnice vrne v dom. Deklico so tako že teden dni kasneje odpustili iz bolnišnice, jutro kasneje pa so osebje otroškega doma prosili, naj jo pripravi za pot. "Bali smo se. Vsi smo se bali," je povedala medicinska sestra Ljubov Sajko v otroškem domu. Opisala je tudi, kako so moški iz Rusije prišli po dekle: "Bilo je kot iz filma."

Sedem tednov kasneje je v dom prišel ruski poslanec Igor Kastjukevič in začel z drugimi uradniki organizirati deportacijo preostalih otrok, vključno z Margaritinim polbratom Maximom. "Vzeli so nam jih iz rok in jih odnesli," je povedala medicinska sestra, na spletu pa se je takrat pojavil tudi videoposnetek, ki prikazuje otroke, ki jih moški nosijo v avtobuse in reševalna vozila. "Otroci bodo odpeljani na varno na Krim," je med deportacijo otrok dejal Kastjukevič ter dogodek predstavil kot humanitarno misijo. Kdo je ženska v lila obleki in kje je Margarita? Med ugotavljanjem, kam so Rusi odpeljali otroke, je Novikova odkrila dokument, ki je govoril o Margaritini premestitvi v moskovsko bolnišnico, kjer naj bi opravili zdravniške preiskave. "Margarita ni potrebovala posebnega pregleda. zakaj so morali torej otroka peljati tako daleč?" je dejala Ljutikova. Na dokumentu pa je bilo poleg Margaritinega zapisano še eno ime - Inna Varlamova. S pomočjo družbenih omrežij so tako uspeli potrditi identiteto ženske v lila obleki. Obširnejša preiskava je pokazala tudi, da je Varlamova zaposlena v ruskem parlamentu, vendar pa Novikova in njena ekipa ni uspela odkriti njene vloge. A pregled potnikov na vlaku je razkril še en podatek - ženska v lila obleki je v okupirani del Ukrajine prispela isti dan, kot so Margarito odpeljali iz otroškega doma. Kasneje pa se je Varlamova z vlakom vrnila v Moskvo, zakupljene je imela več povratnih vozovnic. Kot poroča BBC, dokazi kažejo, da je bila na vlaku tudi takrat 10-mesečna deklica.