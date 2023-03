Putinove (ne)resnične številke: je dva v resnici tri ali celo štiri?

Ko je govora o ruskem gospodarstvu, je ena zadnjih številk, ki se pojavlja, ta, da se je rusko gospodarstvo leta 2022 skrčilo za približno dva odstotka. To je seveda le rahel padec ekonomske aktivnosti, ki nakazuje le na blago recesijo, nikakor pa ne na popoln gospodarski zlom.

Podatek je postal predmet politične debate. Za ene je dokaz, da sankcije ne delujejo, za druge pa dokaz, da so začele delovati – in bi jih bilo treba še okrepiti. Potem pa je tukaj še tretji tabor, ki opozarja, da se oba tabora morda opirata na – nesmiselno številko.

"Tudi če bi bilo poročanje o padcu BDP v Rusiji resnično, je jasno, da so trije dejavniki umetno povečali podatek ruske rasti v letu 2022. Prvič, številko gospodarske rasti je spodbudila ruska proizvodnja vojaške opreme. Toda proizvodnja tankov in raket ne izboljša življenjskega standarda in ta del ruskega BDP bo hitro uničen na bojišču. Drugič, ruski prihodki od izvoza so leta 2022 poskočili zaradi skoka cen energije, ki ga je povzročila vojna. In tretjič, zahodni embargi na tehnologijo in drugo blago ter upad ruskega potrošniškega povpraševanja so pripeljali do padca uvoza, ki se je v letu 2022 po uradnih podatkih Rusije zmanjšal za skoraj 10 odstotkov," piše Agathe Demarais za Foreign Policy. Demaraisova je ekonomistka in strokovnjakinja za vplive sankcij na gospodarstvo.

Še bolj pomembno pa je, poudarja, da se vsi zavedajo, da podatkom Kremlja ni mogoče zaupati, ker je Rusija statistiko postavila za osrednji del svoje informacijske vojne.

"Cilj Moskve je jasen: trditi, da sankcije ne delujejo, in s tem spodkopati tiste, ki mislijo, da so ključno orodje za zaustavitev ali zajezitev ruske agresije proti Ukrajini. Ta strategija temelji na treh stebrih. Kremelj komunicira v veliki meri z izbranimi napovedmi, ki jih predstavlja kot dejstva in pozablja omeniti, da so v veliki meri zunaj strokovnega konsenza. Moskva tudi odlaša z objavo statističnih podatkov, ki ne ustrezajo njeni naraciji. Na koncu pa so številke, ki jih objavi, dvomljive kakovosti – in jih pozneje pogosto revidiramo," nadaljuje strokovnjakinja.

Nekaj zmede je v vse skupaj vnesel tudi IMF, ki je ocenil, da se je rusko gospodarstvo v letu 2022 skrčilo le za 2,2 odstotka. Ta številka je presenetila številne ekonomiste, saj strokovnjaki menijo, da se je rusko gospodarstvo skrčilo za 3,2 odstotka. Moskva je nato končno objavila enotno številko rasti z dvotedensko zamudo: upad BDP za 2,1 v celotnem letu 2022, kar je približno enako optimistični oceni IMF.

"Vendar ni jasno, kako so ruski statistiki sploh prišli do te številke, preverjanje je nemogoče, ker še vedno niso objavili podatkov o BDP za četrto četrtletje leta 2022," pravi Demaraisova, ki izpostavlja nekaj dejstev, ki kažejo, da je krčenje gospodarstva najbrž mnogo večje. "Decembra 2022 je ruska uradna statistika pokazala, da sta industrijska proizvodnja in maloprodaja zabeležili največji letni padec v skoraj treh letih, kar kaže na močno upočasnitev dejavnosti. Cene nafte so se konec leta 2022 močno znižale, ruski uvoz v četrtem četrtletju pa se je skrčil." Strokovnjakinja meni, da je krčenje v resnici bližje trem ali celo štirim odstotkom.