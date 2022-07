Putinovi apetiti (in napake): 'Ko sklenete kompromis, ni nikoli konca'

Potem pa so se stvari spremenile, spremenila se je vsebina poročanja. "Dan pred rusko invazijo smo se odločili, da bomo v živo pokrivali eskalacijo konflikta, saj so že prihajala poročila o incidentih na vzhodu države, izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina so postajale vse bolj agresivne ... Prej smo bili dvojezična spletna stran, ukrajinsko – ruska. Ko so nas v Rusiji prepovedali, pa smo se odločili, da opustimo poročanje v ruščini, navsezadnje v Ukrajini vsi razumejo ukrajinsko, in se osredotočimo na podajanje vesti v angleščini, kajti v tujini večina ni niti razumela konflikta. Zdaj so vsi naši članki objavljeni v ukrajinskem in angleškem jeziku, moja naloga pa je, da jih uredim in objavim v angleščini. Bdim tudi nad našimi profili na družbenih omrežjih. Moje delo je torej predvsem uredniško in mislim, da bo tako še nekaj časa, saj bo potreba po takšnem načinu poročanja najbrž trajala več let," razloži sogovornik.

Kultura je področje, kjer se hitro pokažejo zametki sprememb. Kako se je ukrajinska družba spreminjala v letih pred vojno? Putin ves čas govori o močnem zahodnem vplivu, kako pa ste sami doživljali to transformacijo?

Ukrajinski družbeni razvoj je bil turbulenten, čeprav je bilo vseskozi jasno, v kateri smeri bo potekal, saj smo se vse bolj približevali evropskim ustanovam. Pa ne, ker so se "strici v oblekah" odločili, da bomo zdaj pa pod evropskim vplivom. To se je zgodilo zaradi študentskih izmenjav, povezav in modernizacije kulturnih ustanov kot so muzeji in knjižnice z evropskimi, povezav ukrajinskih krajev z evropskimi ... Vse to je vplivalo na smer razvoja. V Sloveniji lahko to morda primerjate z lastnim razvojem v evropski smeri.

Ko gre za Putinove izjave, pa je treba vedeti je treba, da ima veliko njegovih izjav podlago le v njegovi glavi in nimajo prav nobene zveze z dogajanjem v resničnem svetu. Putina so morda žalostile že odločitve o kvotah, ki pravijo, da mora biti ukrajinska glasba na radiu zastopana v določeni meri. Ampak to je pomenilo več ustvarjalcev – in ukrajinska kultura je v zadnjih letih res napredovala. Poglejmo samo filme. Pred začetkom vojne leta 2014 je bila premiera domačega filma morda enkrat na leto - pa še to ni bil izdelek, ki bi izstopal. Danes je v enem letu več domačih filmskih premier, na katere pa ne hodimo, ker smo patrioti, ampak ker gre za dobre stvaritve, vredne ogleda. Sam sem ljubitelj filmskih festivalov in sem zahteven gledalec pa lahko rečem, da se najde veliko dobrih filmov in enako je na področju glasbe, literature ..., kar pomeni, da se je naša kultura v zadnjih letih razcvetela. Pa k temu ni prispeval denar ali kakšne visoke odločitve. Predvsem gre za proces, ki se zgodi, ko nisi nikogaršnja kolonija, saj se začneš razvijati.

Vojna vsega tega ni ustavila. V zadnjih mesecih je bilo denimo ustvarjenih ogromno pesmi, ki govorijo o vojni, trpljenju, odporu ... Drži, da so aktivistične, so pa tudi na visoki umetniški ravni in zanimive za poslušanje.

Kaj pa se je v tem času ukrajinskega družbenega in kulturnega razcveta dogajalo v Donbasu?

Družba v vzhodni Ukrajini je nekoliko drugačna. V bolj industrijskih predelih je več ruskega vpliva. Sam prihajam iz regije Herson, ki je trenutno – in upam, da le začasno, okupirana. To pa je kmetijska regija, ki ima veliko kmetov, ki so samooskrbni. Ne potrebujejo "velikega šefa", ki bi jim povedal, da se naj zbudijo ob šestih zjutraj in gredo na delo v tovarno. Ti ljudje so večinoma proevropski, zelo proukrajinski, za svoje preživetje ne potrebujejo države, ampak primerno vreme in mir, da lahko delajo, kar znajo. To je tako tudi bil teritorij, ki se je intenzivno razvijal.

Je pa Donbas poln velikih tovarn, industrijskih kompleksov. To pomeni, da je lahko od ene osebe, politične figure, lokalne oblasti odvisnih tudi po 300.000 ljudi. V tem primeru pa vlada bolj kolektivistični duh – tudi v delih regije, ki so bili pod ukrajinskim vplivom.

Vseeno smo videli razcvet aktivizma, politike, različnih pogledov ... Večja mesta Donecka, o katerih te dni slišite veliko, na primer Kramatorsk in Slovjansk, ki sem ju tudi sam večkrat obiskal, so bila platforma za kulturni razvoj, dialog ... Vladal je zanos, to je prineslo tudi financiranje, in tako je lahko imela mlada oseba tukaj celo več priložnosti kot nekdo v Kijevu.

Tudi veliko kmetov je prejemalo evropske in ameriške finančne spodbude, tako da se je regija intenzivno razvijala.

V Mariupolu sem bil leta 2020. Spomnim se ga kot razvitega turističnega pristaniškega mesta, precej drugačnega od preostalega Donbasa. Tudi tukaj so podpirali podjetništvo, umetnost, veliko spremembo pa je prinesla administrativna reforma iz leta 2016, ki je prerazporedila proračunska sredstva. To je pomenilo, da lokalna sredstva niso šla v Kijev, ampak so ostala doma. V primerjavi z letom 2012 so imeli kar naenkrat šestkrat večji proračun, in tako je bilo v marsikaterem pogledu mesto celo bolje razvito od prestolnice. Imeli so lepo bolnišnico, parke, vodomete, v izgradnji je bil inštitut za urjenje delavcev za veliki metalurški tovarni. To je bilo živahno, v veliko aspektih proukrajinsko mesto, saj so cenili, kar so dobili pod ukrajinsko oblastjo. Seveda so bili tudi proruski nostalgiki, še posebej med starejšimi, vendar je šla družba v drugo smer. Zdaj je sicer veliko ljudi pobegnilo, številni pa so vseeno ostali in pomagajo naši vojski.