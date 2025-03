Putinovi vojaki naj bi se med plazenjem po plinovodu hudo zastrupili

Ruski vojaki, ki so se morali plaziti po okoli 15 kilometrov dolgem nedelujočem plinovodu, naj bi sedaj trpeli za "še nikoli videno" zastrupitvijo pljuč. Ta naj bi povzročila akutno poškodbo pljuč, ki naj bi bila po besedah zdravnika podobna poškodbam, ki so posledica kronične pljučnice. "Kaj takšnega vidimo prvič," je slišati zdravnika na posnetku, ki je prišel v javnost.

Več sto ruskih borcev je v začetku meseca vstopilo v izpraznjeno cev plinovoda v bližini mesta Sudža v regiji Kursk. Drzna operacija, ki so jo pripravljali več mesecev, je naposled obrodila sadove. Ruske sile so se pretihotapile za ukrajinske bojne linije in zlomile odpor v regiji Kursk. Ukrajinci so sicer eno od skupin, ki se je prebila skozi plinovod, odkrili, a je preboj očitno uspel drugim ruskim enotam. Kljub temu da ukrajinske sile danes nadzorujejo le še del ozemlja ob meji z Ukrajino, pa se je morda za ruske vojake, ki so sodelovali v drznem načrtu preboja v Kursk preko izpraznjene plinske cevi, zdaj odprla nova fronta. Tokrat na povsem drugačnem terenu.

Več članov posebne misije naj bi se namreč med plazenjem po okoli 15 kilometrov dolgi cevi zastrupilo. Slednje naj bi povzročilo akutno poškodbo pljuč, diagnosticirano kot kemični pnevmonitis – vnetje, ki ga povzroča vdihavanje strupenih snovi. Kot poroča portal Daily Express US, se zdi, da se je njihovo zdravstveno stanje sčasoma še poslabšalo. Zdravniki naj bi namreč sporočili, da so pljuča vojakov podobna poškodbam, ki so posledica kronične pljučnice. V videoposnetku, ki je pricurljal v javnost, je namreč slišati zdravnika, ki pravi, da zdravi vojaka z zelo težkim dihanjem. "Posledice še niso znane," naj bi dejal zdravnik. Na vprašanje, ali je okrevanje mogoče, pa naj bi dejal: "Kaj takšnega vidimo prvič." Na posnetku je videti tudi diapozitive pljuč vojakov, ki jih zdravnik primerja z organi bolnika, ki je prebolel pljučnico. "Bog jim daj zdravje in okrevanje," je še razbrati s posnetka.