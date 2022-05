Putinovo letalo 'sodnega dne' po 12 letih znova del predstave ob dnevu zmage

Nebo nad Moskvo je gostilo prav posebno letalo. Iljušin Il-80 oz. letalo "sodnega dne" je poletelo nizko nad mestnim obrobjem, poročajo tuji mediji. Z drugimi letali je v znak podpore ruskim vojakom središče prestolnice preletelo v formaciji v obliki črke Z.

Kot so sporočile ruske oblasti, bo letalo del ponedeljkove parade ob dnevu zmage. Nad Rdečim trgom bo opravilo nizek prelet, zdaj pa so potekale vaje za to posebno predstavo. Na predstavi ga bosta spremljala tudi dva reaktivca MiG-29, sodelovala pa bosta tudi nosilca strateških raket Tu-95MS in Tu-160 'Beli labod', ki bosta poudarila jedrsko pripravljenost Rusije.

Ogromnega letala iz sovjetske dobe, ki je znano tudi pod imenom "Leteči Kremelj", na komemoraciji ob dnevu zmage niso videli vse od leta 2010. Nekateri pravijo, da je njegova vrnitev znak, da namerava ruski predsednik Vladimir Putin poslati opozorilno sporočilo Zahodu.