Putinovo 'osebno' darilo Trumpu: ruski umetnik naslikal predsednikov portret

Witkoff, dolgoletni Trumpov prijatelj in nepremičninski mogotec, je prevzel ključne vloge v pogajanjih o vojnah v Gazi in Ukrajini. Witkoffov obisk Moskve pa je potekal pred težko pričakovanim torkovim telefonskim klicem med Putinom in Trumpom, ko je ruski predsednik namesto celotne 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini ponudil ustavitev napadov na ukrajinsko elektroenergetsko omrežje. V zameno je zahteval recipročno prekinitev ukrajinskih napadov na ruski energetski sektor.

Tiskovni predstavnik Kremlja trdi tudi, da tako v Rusiji kot v ZDA obstajata želja in pripravljenost, da bi napredovali na poti k mirni rešitvi vojne v Ukrajini. Po njegovih besedah poteka več pogovorov med ruskimi in ameriškimi predstavniki.

Napadi so se sicer tudi po telefonskem klicu nadaljevali. V petek je po ruskem napadu zagorelo pristaniško mesto Odesa, tekom vikenda so ruske sile z droni napadle tudi Kijev in ubile najmanj tri osebe, še deset pa ranile. Po podatkih britanskih obveščevalnih služb ob tem ruski predsednik Ukrajince v Rusiji in na zasedenih območjih v Ukrajini sili, naj pridobijo rusko državljanstvo ali pa se preselijo drugam.