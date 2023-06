Quo vadis, Wagner?

Po preklicanem uporu so iz Kremlja sporočili, da imajo Wagnerjevi borci čas do 1. julija, da se odločijo, ali bodo podpisali pogodbe o pridružitvi redni vojski. To sicer za večino naj ne bi bila privlačna možnost, saj so plače v ruski vojski nižje. Drugi dve možnosti, ki jih je predočil Putin, pa sta vrnitev domov ali pa odhod v sosednjo Belorusijo.

Predsednik Vladimir Putin je pred dilemo, piše BBC . Upor Wagnerja namreč odslej predstavlja resno grožnjo, tudi v prihodnosti, vendar pa hkrati celotno dogajanje Putinu lahko koristi tako doma kot v Ukrajini. Razporejen v Siriji, Libiji in več afriških državah, Wagner zrcali rusko strateško moč in vpliv po vsem svetu, ves čas pa se pod krinko pretvarja, da nima nobene zveze s Kremljem. Šele pred kratkim je Putin končno priznal, da je Wagner država financirala v višini milijarde evrov.

Kaj pa Wagnerjevi borci?

Zgodba Wagnerja kot samostojne vojske v Ukrajini je končana, ocenjuje BBC. "Rusija dejansko razpušča eno svojih bojno najbolj sposobnih jurišnih sil," je povedala Katerina Stepanenko, ruska analitičarka na Inštitutu za preučevanje vojne. "To je pomemben posel za ukrajinske borce, ki so v preteklosti nakazali, da je bil boj z Wagnerjem veliko hujši kot boj z rednimi ruskimi enotami."

O končni usodi Wagnerja verjetno še vedno potekajo dogovori na liniji Minsk–Prigožin–Moskva. Satelitske slike, ki jih je objavil britanski medij, kažejo aktivnost v opuščenem oporišču približno 21 kilometrov od mesta Osipoviči in manj kot 100 kilometrov od prestolnice Minsk. Ruski mediji so o tem območju poročali kot o kraju, kjer bi lahko bili nameščeni Wagnerjevi borci.

Ukrajina mora zdaj skrbeti za okrepitev svoje severne meje, medtem ko imajo sosednje države Nata, Poljska, Latvija in Litva, pomisleke glede prihodnjih subverzivnih dejavnosti, ki bi jih lahko Wagner izvedel iz Belorusije. In vendar nihče, verjetno niti sam Kremelj, ne ve, koliko Wagnerjevih borcev bo odšlo v Belorusijo, koliko se jih bo pridružilo ruski vojski, da bi se borili naprej v Ukrajini, in koliko jih bo obesilo škornje na klin in odšlo domov.

Nekateri ruski viri na Telegramu sicer omenjajo, da so se nekatere enote vendarle vrnile v Ukrajino.

Kljub temu, da so nekateri pričakovali, da se bo po odhodu Wagnerja z bojišča bojna sposobnost ruskih sil skrhala, pa temu zaenkrat ni tako. Ukrajina še vedno vrši napade v več smereh, vendar so njeni uspehi zelo majhni, žrtve pa velike. Načelnik ukrajinskega generalštaba Valerij Zalužni je v današnjem intervjuju za The Washington Post dejal, da "ne gre za predstavo, ki so jo pričakovali nekateri", in da so ofenzive kompleksne in dolgotrajne. Omenil je, da Rusija v Ukrajini zaradi odhoda Wagnerja ni oslabljena.

"Če bo redni ruski vojski uspelo absorbirati Wagnerjeve čete in jih preusmeriti v enotno poveljniško strukturo, to ne bo nujno oslabilo ruske strani," opozarja Marina Miron, vojaška strokovnjakinja na King's College London.