Raketa poškodovala stezo letališča v Odesi

Povedal je, da je močno hvaležen za vso pomoč, zlasti ZDA. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in ameriškemu kongresu za pospešitev pomoči Ukrajini v boju proti ruskim napadalcem. To jim bo po njegovih besedah pomagalo v boju z "ideološkimi nasledniki nacistov, ki so začeli vojno proti nam in naši državi" .

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v videosporočilu opozoril, da ruska stran glede na silovitost napadov in uničevanja želi onemogočiti vsakršno življenje v Donbasu, območju Donetska in Luganska na vzhodu Ukrajine. " Ruski okupatorji skušajo v Donbasu narediti vse, da bi popolnoma uničili vsakršno življenje na tem območju . Nenehno brutalno bombardiranje, stalni ruski napadi na infrastrukturo in stanovanjska naselja pričajo o tem, da si Rusija želi, da bi bilo to območje zapuščeno," je dejal.

Spopadi se nadaljujejo

"Spopadi se nadaljujejo," piše tudi v današnjem poročilu generalštaba ukrajinske vojske. V bližini mesta Izjum v regiji Harkov Rusija še naprej kopiči svoje sile za napade. Ruske oborožene sile poskušajo na več mestih napredovati v notranjost države, vendar so bili napadi odbiti.

V regiji Dnipropetrovsk so ruske enote streljale na cilje z raketami in topništvom. Ruske oborožene sile se pri tem delno prerazporejajo in krepijo svoje enote. Na separatističnih območjih Luganska in Donecka na vzhodu države, kjer sedaj poteka glavnina spopadov, so ukrajinske sile odbile 14 napadov. Uničile so tudi enajst tankov, devet dronov in sedem topniških sistemov.

Ukrajinska policija je medtem v bližini kraja Buča v kijevski regiji našla trupla treh ubitih moških z zavezanimi rokami na hrbtu. To je nov dokaz o grozodejstvih in vojnih zločinih ruske vojske v predmestjih Kijeva, ko se je skušala prebiti v ukrajinsko prestolnico. Rusija sicer še vedno zanika vsakršno odgovornost za ubite civiliste v Buči in trdi, da je to delo Ukrajincev, da bi tako očrnili ruske sile.