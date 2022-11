'Rakete so nam tresle tla pod nogami in rezale veje nad našimi glavami'

Rusi so v začetku tega tedna napovedali, da se bodo umaknili iz okupiranega mesta Herson, iz katerega so zadnji mesec evakuirali tudi civiliste. Po tem, ko so z desnega brega reke Dneper zgodaj zjutraj umaknili še zadnjo vojaško opremo, so razstrelili Antonov most, bojna fronta pa se je tako premaknila na reko. "Ukrajinci nam niso olajšali dela. Ameriške rakete so nam tresle tla pod nogami, protiletalske rakete pa so rezale veje nad našimi glavami," je na Telegram zapisal ruski vojak, ki je kot eden zadnjih prečkal most.

Pred slabim mesecem je Vladimir Saldo, ruski guverner Hersona, družine v južni ukrajinski regiji pozval, naj se evakuirajo v dele Rusije. Izjavil je, da je evakuacija potrebna zaradi resne škode, ki so jo povzročile ukrajinske rakete, ki so zadele hotele, stanovanjske hiše in trge, mesta, kjer je veliko civilistov, in prosil rusko vodstvo, naj pomaga pri evakuaciji. Podpredsednik ruske vlade Marat Khousnoulin je dodal, da bo pri evakuaciji pomagala tudi vlada. Sredi oktobra je tako tudi Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva sklepalo, da ruske sile najverjetneje poskušajo oblikovati novo frontno črto, potem ko so se na severu regije umaknile za približno 20 kilometrov. Ministrstvo je takrat sporočilo še, da se ruski okupatorji verjetno pripravljajo na evakuacijo nekaterih civilistov v pričakovanju, da se bo spopad razširil na mesto Herson. S pozivi k zapustitvi regije je v začetku novembra nadaljeval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. "Seveda je treba tiste, ki živijo v Hersonu, odstraniti iz območja najnevarnejših dejanj, saj civilno prebivalstvo ne bi smelo trpeti," je dejal. Ukrajinska vojska je nato ta ponedeljek poročala, da so ruske sile okrepile nadzor nad civilisti na območjih južne ukrajinske regije Herson. Ruski vojaki naj bi se naselili v domove pridržanih civilistov, nosili naj bi tudi njihova oblačila, so poročali ukrajinski vojaki in prebivalci mesta. "Medtem pa vojaki krepijo položaje znotraj mesta za izvajanje uličnih spopadov," so še sporočile ukrajinske oblasti.

Rusi so se umaknili z desnega brega reke Dneper in razstrelili Antonov most Rusi so nato v začetku tedna napovedali, da se nameravajo umakniti iz tega dela Hersona, a Ukrajinci njihovim besedam niso verjeli, saj so pričakovali, da so civiliste umaknili zato, da bi se lahko osredotočili zgolj na vojaške operacije. Kot smo poročali že včeraj, so se ruske sile nato dejansko začele umikati z desnega brega reke Dneper, rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da so do 5. ure zjutraj uspešno premaknili vse vojake. Kot so zatrdili, so uspešno umaknili tudi vso vojaško opremo, na zahodnem bregu naj ne bi ostalo nič. Po tem, ko so varno prečkali Antonov most, so ga razstrelili, vojna fronta pa se je dejansko premaknila na precej široko reko Dneper, kar bo sicer vojne pogoje otežilo Ukrajincem, saj jo bodo stežka prečkali.

Na Telegramu se je pojavil zapis ruskega vojaka, ki je kot eden zadnjih prečkal most. "To noč smo preživeli na Antonovem mostu. Naše vojake, ki so častno opravili svojo nalogo, smo srečali na desnem bregu Dnepra. Zračno desantne enote so krile umik čet. Njihova kolona je zadnja prečkala Antonov most," je zapisal in dodal, da so njihova vozila kljub večmesečnemu streljanju s strani ameriških Himarsov lahko prečkala most. Antonov most je bil zaradi številnih obstreljevanj že prej poškodovan, ruska vojska pa je poleg postavila pontonski most, ki jim je prav prišel tudi med umikom. "Ukrajinci nam niso olajšali dela. S Himarsi so streljali tudi na pontonski most. Imeli smo srečo, da so se zračne obrambne sile nad našimi glavami bojevale proti raketam. Ameriške rakete so nam tresle tla pod nogami, protiletalske pa so rezale veje nad našimi glavami. Vsi smo preživeli, le vrata na našem vozilu so bila rahlo udrta," piše v njegovem sporočilu na Telegramu. Povedal je še, da so do polnoči slutili, da so Ukrajinci vse bližje Hersonu, nakar so začeli obstreljevati desni breg reke Dneper. "Takoj ko je naša protizračna obramba nekajkrat zadela njihove rakete, so z obstreljevanjem nemudoma prenehali," je zapisal. Kot še pravi, so inženirji pospravili dele pontonskega mostu, čolne potegnili iz vode in se odpeljali stran. "Ko se je približevala zora, so se tla zatresla, naše vozilo pa je poskočilo. Usodo Antonovega mostu so zapečatili inženirji." "Zdaj se bo treba bojevati na levem bregu. Nič ni končano, nič izgubljeno. Nadaljujemo z delom," je sklenil v zapisu.