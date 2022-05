Ranjenim vojakom v Azovstalu se izteka čas: 'Naši otroci so v peklu'

Povedal je tudi, da ni prepričan, ali so bili vsi civilisti evakuirani iz ogromnega kompleksa. " Nihče ne more biti 100-odstotno prepričan. Recimo, da smo evakuirali tiste civiliste, za katere smo vedeli. Lahko pa so še kje pod ruševinami, v kakšnih bunkerjih ali tam, kjer še nismo raziskovali. Tiste civiliste, za katere smo vedeli, da so tukaj, pa smo zagotovo odpeljali ."

Sam je bil priča eni operaciji vojaka, ki je imel hudo rano na nogi: " Med zobe so mu dali pas, ker je vse potekalo brez anestezije. Dva zdravnika sta mu poskušala nekaj odstraniti. On je vpil in grizel v pas, noga mu je trzala. "

"Razmere so grozljive, popolnoma nehigienske. Danes sem bil na bolnišničnem oddelku. To je ogromna telovadnica, v njej je več deset pogradov, vse ostalo je na tleh. Borci tam ležijo brez okončin. Vse več jih umira, ker jim ne moremo zagotoviti zdravstvene oskrbe. Zdravil preprosto ni. Tiste s hudimi poškodbami je skoraj nemogoče rešiti. Ogrelo se je, zato so prišle muhe. Smrad je odvraten. Potem ko se je v operacijski sobi vdrl strop, so jo preselili v bolnišnični oddelek. Zdravniki vojake operirajo kar brez anestezije, " je opisal.

Danes sicer ni bilo niti besede o kakšnem napredku pogajanj za evakuacijo hudo ranjenih iz Azovstala. Pozno v petek je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil le, da potekajo težka pogajanja o naslednji fazi evakuacijske misije, to bo umik hudo ranjenih vojakov in zdravnikov. " Govorimo o velikem številu ljudi ," je dejal.

Družine vojakov prosijo za pomoč: 'Naši otroci so v peklu'

Medtem so družine vojakov obupano prosile kitajskega predsednika Ši Džinpinga, naj ukrepa kot posrednik pri pomoči njihovim najdražjim. To so storile le nekaj dni po tem, ko so podobno zaprosile turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Družine, ki imajo omejene stike s svojimi najdražjimi, opozarjajo, da se vojakom v jeklarni, ki imajo vse manj medicinske opreme in skoraj nič hrane, izteka čas.

Tanja Vichnik, ki je svojega 21-letnega sina Artema nazadnje videla februarja, je dejala, da moli za čudež. "Naši otroci so v peklu," je skozi solze povedala za CNN. S peticijo za rešitev ljudi iz Mariupola so zbrali že milijon in pol podpisov. "Vse smo že prosili za pomoč. Ostal je samo še Ši Džinping. Predsednika Kitajske prosimo, naj posreduje in postane mirovnik v tej vojni. Naši junaki nimajo več veliko časa. Naši bojevniki so že prestali pekel. Dajte jim priložnost, da stopijo na zemljo in zagledajo sonce," je prosila.

25-letna vojakinja Alina Volovik je za CNN povedala, da je svojega moža marinca, 29-letnega Artema, nazadnje videla sredi februarja. Skupaj sta štiri leta in imata dveletno hčerko. Povedala je, da se je ponoči odpeljala iz Mikolajva v Kijev, da bi se pridružila pozivu k rešitvi ljudi iz Azovstala. V četrtek ji je mož sporočil, da je živ. "Zdravo, draga. V redu sem. Ni interneta, zato ti pošiljam sporočilo prek prijatelja. Kako ste? Kako so starši? Lep pozdrav vsem. Ali dobivate moj denar? Napiši mi kaj in pošlji fotografije. Zelo te imam rad in vse vas pogrešam," se je glasilo njegovo zadnje sporočilo.

"Od leta 2014 brani našo državo. Po tej pogodbi je nameraval odstopiti ... Delamo vse mogoče in nemogoče, da bi rešili naše može," je še dejala Alina. Njegova ljubezen jo drži pri življenju. "Ko postane težko, se pogledam v ogledalo in si rečem: Močan je, zdržal bo in se zagotovo vrnil k meni."

30-letna Anna Ivleva pa je povedala, da sta se z 32-letnim možem Antonom, prav tako marincem, nazadnje slišala aprila. Povedal ji je, da je v Azovstalu in da je hudo ranjen. Rekel ji je tudi, da se ne bo predal, saj želi dati zgled njunim štirim sinovom.

"24. aprila mi je napisal, da so razmere kritične, da nam ne želi dajati praznega upanja, da se bo vrnil. Dodal je še, da moram biti srečna in še naprej lepo vzgajati najine sinove," je dejala. Njegovi sovojaki so ji pozneje sporočili, da je še živ. Ali ga bo še kdaj videla, pa bo pokazal čas.

Bodo pri evakuacijah pomagali Turki ali Kitajci?

Po besedah podpredsednice ukrajinske vlade Irine Vereščuk vlada pozdravlja možnost turškega ali kitajskega posredovanja pri pomoči organizacije evakuacije ranjenih vojakov iz Azovstala. "Turška stran bi res lahko bila posrednik pri vprašanju ekstrakcije. Zdaj govorimo o hudo poškodovanih in to je vprašanje za Mednarodni Rdeči križ. Če je Turčija lahko posrednik, to bi bilo dobro. Če lahko pomaga Ši Džinping, pa bi bilo tudi to dobro. Upamo na najboljše," je dejala.

To je sporočila potem, ko je Erdoganov svetovalec za zunanjo politiko Ibrahim Kalin opisal eno od možnosti za evakuacijo. "Imeli smo številne predloge. Prvi je bil, da vojake spravimo iz Mariupola v Berdjansk in v pristanišču na ladjo iz Istanbula ter jih pripeljemo sem v Turčijo. Ta ponudba je še vedno na mizi," je dejal.

Berdjansk je sicer pod nadzorom ruskih sil in je približno 80 kilometrov zahodno od Mariupola. "Čoln je še vedno v Istanbulu. Pripravljen je za plovbo, vendar čakamo na končno dovoljenje ruske in ukrajinske strani, da gre v Berdjansk in ranjene vojake pripele v Turčijo," je še dejal Kalin.