Razkrili prve podrobnosti o ukrajinskem tajnem orožju

Platforma za zbiranje sredstev United24, ki jo je sprožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je začela z zbiranjem financ za serijsko proizvodnjo vodnega drona, ukrajinske izdelave. Drone so prvič uporabili pri napadu na bazo črnomorske flote v Sevastopolu in pri tem povzročili manjše poškodbe na vsaj dveh ruskih vojaških ladjah. Prvi dron pa že ima simbolično ime – Herson.

Ukrajinski minister za digitalno transformacijo Mihajlo Fedorov je na Telegramu sporočil, da so sredstva za prvi vodni dron že zbrana, objavil pa je tudi fotografije orožja, s katerim bo Ukrajina poskušala prizadejati čim večjo škodo ruski mornarici v Črnem morju. "Prvi dron bo nosil ime Herson," je sporočil Fedorov.

icon-expand Vodni droni ukrajinske izdelave FOTO: Telegram

Ob tem je ukrajinski minister dejal, da je sedaj pomembno, da zberejo sredstva za prvih deset primerkov. "Gre za unikatno in tajno ukrajinsko tehnologijo." Minister je poudaril, da je dron opremljen s sistemom avtopilota, video podsistemi, vključno z nočnim vidom, posebnim komunikacijskim sistemom, zaščitenim pred sovražnim elektronskim bojevanjem, rezervnimi komunikacijskimi moduli in bojno glavo. "Poleg tega cena vključuje avtonomno kopensko nadzorno postajo, transportni in skladiščni sistem, podatkovni center in nekaj posebnih presenečenj za naše sovražnike."

Fedorov je dejal, da so se droni še posebej dobro odnesli pri napadu na bazo v Sevastopolu, pri čemer je Rusija, tako Fedorov, izgubila primat na morju. Fedorov je poudaril, da je nujno potrebno zbrati sredstva za 100 takšnih plovil, saj bi s tem močno spremenili razmerje moči v Črnem morju. "Majhna in hitra vodena plovila so sposobna uspešno napadati ruske ladje, vredne stotine milijonov dolarjev," je dodal in pozval ukrajinska podjetja, naj se pridružijo oblikovanju prve ukrajinske flote morskih brezpilotnih letal.

