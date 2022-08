Razneslo štab ruskih plačancev, lokacijo naj bi (nehote) izdal novinar

Ukrajinska spletna stran mil.in.ua navaja, da so si ruski plačanci bazo postavili v stolpnici na obrobju mesta, ki so jo stanovalci verjetno zapustili zaradi spopadov na tem ozemlju. Ob tem navajajo, da naj bi nek ruski novinar na Telegramu objavil fotografijo te stavbe in s tem namignil, da je tam baza članov omenjenih najemniških vojakov: "Prispel v Popasno in se ustavil v štabu Wagnerja. Sprejeli so me kot člana družine in pripovedovali smešne zgodbe," je namreč pripisal v objavi.