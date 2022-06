'Rešitev je referendum.' Nadzorovati pa bi ga moralo 'tisoče inšpektorjev'

Več kot 100 dni po začetku vojna vihra v Ukrajini nikakor ne pojenja. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak je včeraj ocenil, da pričakuje, da se bo vojna vlekla še dva do šest mesecev, pogajanja pa se bodo začela šele, ko se bodo razmere na bojišču spremenile in Rusija ne bo več čutila, da lahko narekuje pogoje.

O tem, kako končati vojno, je za nemški focus.de spregovoril znan strateški strokovnjak in vojaški teoretik Edward Luttwak. Po njegovem obstaja samo en način, kako končati vojno: referenduma v regijah Donetsk in Lugansk. Žal pa se o tej ideji se trenutno komaj razpravlja, je kritičen Luttwak. Idejo so sicer omenili separatisti v obeh regijah, vendar ji – razumljivo – ostro nasprotujejo v Kijevu, kjer Rusijo obtožujejo, da bi "ukradla referendum", saj zaseda območje, kar bi vplivalo na voljo ljudi. Niti delitev ukrajinskega ozemlja ne želijo omenjati zaveznice Kijeva.

Luttwak na drugi strani meni, da bi moralo "na tisoče inšpektorjev" bdeti nad temi referendumi, Rusi in Ukrajinci pa bi morali sprejeti rezultate.

"Rešitev je referendum. Dejstvo, da izid plebiscita ni gotov, ne pomeni, da je ideja slaba, ampak da je dobra, saj lahko obe strani sodelujeta. Rezultat pa je rezultat," pravi Luttwak. Idejo primerja s plebiscitom iz leta 1919. Po prvi svetovni vojni so bili referendumi v številnih državah, ki pa niso prinesli novih incidentov. "Niso bili povod za nove vojne, ljudje so se nehali boriti. Tudi v Šleziji, kjer so se ljudje med seboj pobijali, je plebiscit končal spopade," pravi vojaški teoretik.

Ukrajinci takšnega demokratičnega pristopa po njegovem ne bi mogli zavrniti, meni, da bi nanj pristal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, da bi lahko rekel – nekaj ​​sem osvojil za ruski narod, ubogi Donečani in Luganci so bili prej ujetniki. Vendar pa bi referendum po besedah ​​Luttwaka pomenil tudi, da bi se Rusija odrekla kakršni koli zahtevi po območju zunaj Donbasa.

Strokovnjak še meni, da bi lahko glasovanje izvedli le, ko bi veljalo funkcionalno premirje, tega pa bi po njegovem lahko dosegli z rahljanjem mednarodnih sankcij proti Rusiji – v zameno za to, da država odloži orožje. Med idejami je izpostavil sankcije, ki se nanašajo na mednarodni plačilni sistem Swift.