Po devetih mesecih vojne v Ukrajini so poslanci Evropskega parlamenta sprejeli resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo pokroviteljico terorizma. Evropski poslanci Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič in Ljudmila Novak so resolucijo podprli. Matjaž Nemec in Milan Brglez sta se vzdržala, Irena Joveva in Klemen Grošelj se glasovanja nista udeležila.

