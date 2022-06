Rogozin: Balistične rakete ne bodo prosile za dovoljenje za letenje

V ponedeljek bi moral v Srbijo pripotovati ruski zunanji minister Sergej Lavrov , a do potovanja naposled ni prišlo. Tri države jugovzhodne Evrope so namreč za njegovo letalo zaprle zračni prostor in mu tako preprečile potovanje. Incident je komentiral direktor ruske agencije Roskozmos Dmitrij Rogozin , ki je na družbenem omrežju predal "grožnjo" trojici držav.

"Ali veste, kaj je tako dobrega pri Sarmatu? Bolgarske strahopetce, maščevalnih Romunov in Črnogorcev, ki so izdali našo skupno zgodovino, ne bo spraševala za dovoljenja za letenje," je zapisal na družbenem omrežju. Pri tem je verjetno naredil napako in Severno Makedonijo, ki je bila v skupini držav, ki je Lavrovu preprečila polet v Beograd, zamenjal z Romunijo. S tem je državam posredno zagrozil z balističnimi raketami (Sarmatom).

Rogozin je medtem za svoje besede prejel tudi podporo. Ruski televizijski novinar Aleksander Sladkov je namreč zapisal: "Vse države, ki so našemu Sergeju Lavrovu zavrnile let, bi morale zapreti sezono poletnih počitnic." Dodal je, da bi jih morali ob tem uvrstiti tudi na seznam držav, ki so jim preprečili polete nad Rusijo.

Da bi morale "te lopovske države odgovarjati", pa je dejala še ena novinarka Krelmlja Julia Vitjazeva. Medtem je neodvisna ruska novinarka Tatjana Felgenhauer potezo držav označila za "lepo" blokiranje Lavrova.

Vučić: Srbija bo kljub vsemu ohranila neodvisnost in samostojnost pri političnem odločanju

Kremelj je dejanja treh držav, ki so zaprle svoj zračni prostor in s tem preprečile obisk Lavrova v Srbiji, označil za sovražna. "Takšna sovražna dejanja proti naši državi lahko povzročijo določene težave," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in obenem zatrdil, da ta ne bodo preprečila Moskvi, da nadaljuje stike s prijateljskimi državami, kot je Srbija, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Na ponedeljkovi spletni konferenci je Lavrov dejal, da se je zgodila "nepredstavljiva stvar". "Suvereni državi je bila odvzeta pravica do vodenja zunanje politike. Mednarodne aktivnosti Srbije na ruskem tiru so blokirane," je komentiral. Države članice EU so namreč že nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino zaprle svoj zračni prostor za ruska letala, vendar pa Srbija ni članica EU in zato takšnih sankcij ni sprejela.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v ponedeljek sestal z ruskim veleposlanikom v Srbiji, ki ga je obvestil, da Lavrov ne more priti, ker so letalu ruske vlade zavrnili potrebna dovoljenja za prelet, so zapisali v izjavi po srečanju. Srbski predsednik je ob tem izrazil nezadovoljstvo nad okoliščinami, ki so preprečile obisk. Dodal je, da bo Srbija kljub vsemu ohranila neodvisnost in samostojnost pri političnem odločanju.