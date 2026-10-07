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Ukrajina

'Rojstnodnevno darilo za Putina': v nočnih napadih umrlo 12 ljudi

Kijev, 07. 10. 2026 12.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Posledice ruskih napadov na Ukrajino

Prebivalci Kijeva so noč znova preživeli v zavetju podzemnih postaj. V ukrajinski prestolnici so namreč ponoči znova odjeknile sirene pred ruskim raketnim napadom. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je v napadih po celotni državi umrlo 12 ljudi, med njimi tudi otroci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je bila ključna tarča napada ukrajinska energetska infrastruktura. Ob tem je ponovno pozval k okrepitvi zračne obrambe.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Za "rojstnodnevno darilo" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu se je Rusija odločila uničiti stanovanjski blok v severni Ukrajini, je prepričan ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Gre za stavbo v mestu Priluki v ukrajinski regiji Černigov, kjer je umrlo devet ljudi, med njimi trije otroci. Še 34 oseb je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Vihivski.

Vladimir Putin praznuje danes 74. rojstni dan.

"Pod ruševinami so morda še vedno ljudje," je dejal Zelenski ter ob tem dodal, da reševalne ekipe na kraju dogodka delajo neprekinjeno in vse, kar je v njihovi moči, da bi našli vsakega posameznika. Po njegovih besedah so sicer smrtne žrtve terjali napadi v Kremenčuku in Oleksandriji.

V nočnih raketnih napadih in napadih z droni je bilo po poročanju Euronewsa, ki navaja ukrajinske oblasti, ubitih najmanj 12 ljudi. V požaru, ki ga je v Kijevu povzročil napad v gosto poseljeni mestni četrti Darnicki, sta umrli dve osebi, je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko.

Prebivalci Kijeva so noč preživeli na postajah podzemne železnice, opremljeni s podlogami in odejami. "Ves Kijev živi v strahu," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala bančna uslužbenka Irina Ribalčenko.

Poškodovane so bile tudi stavbe v Dnipru.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je tekom noči izvedlo obsežen napad na industrijske objekte, povezane s proizvodnjo in skladiščenjem raket ter dronov, pa tudi na pristaniške objekte in objekte za popravilo ladij v regiji Odesa. O civilnih žrtvah niso poročali.

Zelenski je napad označil za "enega najbolj gnusnih napadov" v vojni, ki traja že skoraj pet let. "Rusi so želeli zadati boleč in demonstrativen udarec," je prepričan.

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je Rusija ponoči proti več ukrajinskim regijam izstrelila najmanj 50 raket in 130 dronov. Navedle so, da so prestregle pet balističnih raket, 39 vodenih raket in več kot 100 dronov. Zelenski je dejal, da so balistične rakete predstavljale "največji izziv" in da so novi sistemi zračne obrambe "nujno potrebni".

Napadi na prestolnico so se z bližajočo se zimo v zadnjih tednih okrepili.

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