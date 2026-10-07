'Rojstnodnevno darilo za Putina': v nočnih napadih umrlo 12 ljudi

Za "rojstnodnevno darilo" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu se je Rusija odločila uničiti stanovanjski blok v severni Ukrajini, je prepričan ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . Gre za stavbo v mestu Priluki v ukrajinski regiji Černigov, kjer je umrlo devet ljudi, med njimi trije otroci. Še 34 oseb je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Vihivski .

Vladimir Putin praznuje danes 74. rojstni dan.

"Pod ruševinami so morda še vedno ljudje," je dejal Zelenski ter ob tem dodal, da reševalne ekipe na kraju dogodka delajo neprekinjeno in vse, kar je v njihovi moči, da bi našli vsakega posameznika. Po njegovih besedah so sicer smrtne žrtve terjali napadi v Kremenčuku in Oleksandriji.

V nočnih raketnih napadih in napadih z droni je bilo po poročanju Euronewsa, ki navaja ukrajinske oblasti, ubitih najmanj 12 ljudi. V požaru, ki ga je v Kijevu povzročil napad v gosto poseljeni mestni četrti Darnicki, sta umrli dve osebi, je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko.

Prebivalci Kijeva so noč preživeli na postajah podzemne železnice, opremljeni s podlogami in odejami. "Ves Kijev živi v strahu," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala bančna uslužbenka Irina Ribalčenko.

Poškodovane so bile tudi stavbe v Dnipru.