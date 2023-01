Bes Rusov po napadu, ki je zdesetkal njihove vojaške vrste, narašča

Ruski državljani in nekateri zakonodajalci so zahtevali kazen za poveljnike, ki so jih obtožili, da so prezrli nevarnost, ki je grozila ruskim četam. Jeza po enem najsmrtonosnejših napadov na ruske čete, v katerem je umrlo več deset ruskih vojakov, po poročanju Ukrajine celo več sto, namreč močno narašča.

Čeprav Rusi v javnost le redko spustijo informacije o žrtvah na njihovi strani, pa je rusko obrambno ministrstvo tokrat razkrilo, da naj bi ukrajinska vojska na silvestrovo ubila 63 njihovih vojakov, poroča Reuters. Po ocenah Ukrajincev naj bi bile njihove izgube sicer veliko večje. Številka naj bi se namreč gibala okoli 400, še 300 naj bi jih bilo ranjenih.

Rusi kritiki trdijo, da so bili vojaki nastanjeni poleg odlagališča streliva na lokaciji, Ukrajinci pa naj bi po navedbah ruskega obrambnega ministrstva pri tem uporabili mobilne raketne sisteme HIMARS. Uničenje bi bilo tako po njihovem mnenju veliko manjše, če vojašnica in strelivo ne bi bila v isti stavbi. Vztrajajo tudi, da so se poveljniki zavedali, da je lokacija znotraj dosega ukrajinskega napada.

Shodi v spomin na mrtve so potekali v več ruskih mestih, tudi v Samri, kjer so žalujoči položili cvetje. "Tri dni nisem spala. In tudi celotna Samra ne. Nenehno smo v stiku z ženami naših fantov. Težko je in strašljivo, vendar pa se ne moremo zlomiti," je na enem od shodov povedala Jekaterina Kolotovkina, predstavnica sveta žensk v vojaški enoti, ki je ob tem dodala, da dejanja ne bodo oprostili.

