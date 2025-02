Rusi bi Američanom dali ukrajinske rudnine, evropskih vojakov pa nočejo

Evropske in druge države lahko sodelujejo v pogovorih za reševanje konflikta v Ukrajini, je v intervjuju za rusko državno televizijo izjavil tamkajšnji predsednik Vladimir Putin. Pripravljen pa je tudi na ameriške naložbe na okupiranem ukrajinskem ozemlju. "Gre za naša zgodovinska ozemlja, ki so se vrnila v sestavo Rusije," je dodal in s tem namignil na ukrajinske regije, ki si jih je med vojno v Ukrajini priključila Rusija. Ameriški predsednik Donald Trump namreč želi dostop do ukrajinskih mineralov, več kot polovico pa jih že nadzoruje Rusija.

OGLAS

Ruski predsednik Vladimir Putin pravi, da je pripravljen ZDA ponuditi dostop do redkih mineralov tudi z okupiranih ozemelj Ukrajine. "Z veseljem bi sodelovali z vsemi tujimi partnerji, tudi z Američani," je dejal, ko je tema na to nanesla v intervjuju z novinarjem Pavlom Zarubinom za rusko državno televizijo, in naštel različne ruske regije, kjer se nahajajo redke rudnine."Prav tako smo pripravljeni pritegniti tuje partnerje na naša tako imenovana nova ozemlja - naša zgodovinska ozemlja, ki so se vrnila v sestavo Rusije," je še dodal ter s tem namignil na ukrajinske regije, ki si jih je priključila Rusija.

Ruski predsednik Vladimir Putin med intervjujem FOTO: AP icon-expand

Poročali smo že, da ameriški predsednik Donald Trump vztraja pri sklenitvi dogovora s Kijevom, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih rudnin v zameno za pomoč. V Ukrajini so nedavno zavrnili prvi predlog ZDA, saj da so v njem manjkala ustrezna varnostna zagotovila. Kljub temu se pogajanja nadaljujejo.

V omenjenem intervjuju je Putin sicer dejal, da tudi evropske države lahko sodelujejo v pogovorih za končanje spopadov v Ukrajini: "V tem ne vidim nič slabega," je nadaljeval in spomnil, da so evropske države doslej same zavračale pogovore z Rusijo. Pri tem je dejal, da Rusija spoštuje stališča "naših prijateljev iz skupine Brics". "Hvaležni smo vsem našim partnerjem, ki si prizadevajo za dosego miru. In zato pravim, da imajo pravico sodelovati in lahko sodelujejo ne le Evropejci, temveč tudi druge države," je dodal. Obsodil je kritike evropskih držav do nedavnega srečanja ruske in ameriške delegacije v Rijadu in njihov odziv označil za čustven. Znova je okrcal tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Dejal je namreč, da Zelenski "postaja strupena figura" med ukrajinskimi oboroženimi silami. Kremelj še naprej zavrača možnost napotitve evropskih sil v Ukrajino Medtem pa so v Kremlju zavrnili možnost napotitve evropskih mirovnih sil v Ukrajino, ki naj bi zagotovile izvajanje morebitnega prihodnjega dogovora o prekinitvi ognja. Včeraj je namreč Trump izjavil, da ruski predsednik Putin ne bi imel težav s tem.

Dmitri Peskov in Vladimir Putin FOTO: Profimedia icon-expand

V odgovoru na vprašanje o morebitni napotitvi evropskih mirovnih sil v Ukrajino je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes odvrnil, da obstaja uradno, odklonilno stališče zunanjega ministra Sergeja Lavrova glede tega. "K temu nimam kaj dodati," je dejal Peskov. Med ponedeljkovim obiskom francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Washingtonu se je Trump s francoskim kolegom strinjal, da bi moral mirovni sporazum za končanje vojne v Ukrajini vključevati napotitev evropskih mirovnih sil v državo. Kljub temu, da je Rusija v preteklosti tak predlog že zavrnila, je Trump izjavil, da Putin s tem ne bi imel težav.

Dogovor o premirju že v nekaj tednih? Ameriški predsednik je prejšnji teden razburil zaveznike z začetkom pogajanj z Rusijo o miru v Ukrajini, v katera ni vključil Kijeva ali evropskih zaveznic. ZDA nato v ponedeljek v Generalni skupščini ZN tudi niso podprle ukrajinsko-evropske resolucije proti vojni, ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine, Rusijo pa opredeljuje kot agresorja in zahteva njen umik.

Trump in Macron v Ovalni pisarni FOTO: AP icon-expand

Dogovor o premirju med Ukrajino in Rusijo bi lahko bil sklenjen v prihodnjih tednih, je medtem v ponedeljek za Fox News dejal Macron po sestanku s Trumpom. Meni, da mirovni dogovor ne sme pomeniti ukrajinske vdaje in da mora biti podprt z ustreznimi varnostnimi jamstvi. "Želimo hiter mir, vendar si ne želimo šibkega dogovora," se je zavzel za premišljen pristop, ki bi vključeval premirje in nato širši mirovni sporazum z jasnimi zagotovili za dolgoročno zaščito Ukrajine, poroča britanski BBC. Spomnil je, da je o Ukrajini nedavno govoril s 30 evropskimi voditelji in zavezniki, mnogi od njih pa so po njegovem mnenju pripravljeni sodelovati pri varnostnih jamstvih za Ukrajino. Hkrati je dejal, da z britanskim premierjem Keirom Starmerjem pripravlja predlog za napotitev vojakov v Ukrajino. "Ne da bi šli na frontno črto, ne da bi se spopadli, ampak da bi bili na nekaterih lokacijah, ki jih določa pogodba, prisotni, da bi ohranili mir," je pojasnil.