'Rusi bodo na vsak način poskušali razdvajati Evropo'

Katja Geršak pravi, da Vladimir Putin zelo zaostruje situacijo z Zahodom: "Eden izmed razlogov za mobilizacijo, ki ga je jasno navedel, je obramba pred Zahodom. V isti sapi pa izvaja zelo nevarno retoriko in grozi z uporabo jedrskega orožja," je dejala v oddaji 24UR ZVEČER, vseeno pa ob tem opozorila, da je treba razlikovati taktičnim in strateškim jedrskim orožjem.

Dodaja, da je ruski predsednik v zelo nezavidljivi notranjepolitični situaciji: "Tudi tisti, ki so verjeli Putinovi propagandi, da je to omejena operacija, se morajo zdaj soočiti z realnostjo. Mislim, da je to velik šok za ruske državljane, saj to razumejo kot napoved vojne. Vidimo, da po Rusiji potekajo tudi nekateri protesti, vendar jih seveda zatirajo. Če Putinu spodleti preobrnitev situacije v Ukrajini, potem bodo lahko notranjepolitične razmere v Rusiji precej nestabilne."

Omenila je tudi nove sankcije, ki se Rusiji obetajo zaradi napovedanih referendumov o priključitvi zasedenih ozemelj. Med drugim uvedba zgornje meje cene ruske nafte, omejevanje trgovine z luksuznim blagom, uvrstitev novih posameznikov, povezanih s Kremljem, na seznam sankcij. "Evropa ni povzročila te vojne, Rusija jo je. Sicer bomo tudi mi čutili posledice tega, mislim, da bomo imeli težave z ogrevanjem pozimi, s podražitvijo hrane in nestabilnim mednarodnim okoljem, ampak vseeno je zelo potrebno, da stopimo skupaj in se naučimo živeti s to realnostjo," je bila jasna.

Širjenje nestabilnosti v regiji

Kako nevarno pa je za Balkan, za celotno regijo, prijateljevanje Milorada Dodika s Putinom, njegova podpora invaziji na Ukrajino? Dodik na primer ukrajinske Ruse primerja z bosanskimi Srbi, ki da ne morejo živeti z muslimani in si želijo biti del Srbije. "Vsako izkazovanje simpatije in podpore nekomu, ki je začel vojno, je zelo nevarno. To tudi izkazuje zastopanje podobnih principov na Balkanu. Rusiji je seveda v interesu, da se na Balkanu širita nestrpnost in nacionalizem, da nazadujemo in ne napredujemo, da so na Balkanu napetosti in da preprečijo stabilizacijo regije oziroma pristop regije v Evropsko unijo," Geršakova pojasnjuje, kako Rusi tudi v drugih regijah povzročajo nestabilnost, kar počnejo s podporo ekstremnih politikov, dezinformacijami, kibernetskimi vdori.