Rusi izpustili 10 ujetnikov, med njimi obsojeni Britanci in Hrvat

"Aidenova vrnitev prinaša konec več mesecev agonije in negotovosti za njegovo družino, ki je trpela v času sojenja, vendar ni nikoli izgubila upanja." Aiden Aslin in Shaun Pinner sta bila zaradi statusa plačancev in kot tuja državljana obsojena na smrt, Velika Britanija pa je trdila, da jima pripada status vojnega ujetnika.

Robert Jenrick je v izjavi na Twitterju zapisal, da je vesel, ker so ruske oblasti končno izpustile Aidena Aslina in druge britanske vojne ujetnike ter da je peterica že na poti domov v Združeno Kraljestvo. Povedal je, da je "globoko hvaležen" ukrajinski vladi, savdskemu princu Mohameda bin Salmana ter mednarodnemu biroju Commonwealtha, ki so posredovali pri vrnitvi državljanov iz ujetništva.

Zunanji minister James Cleverly pa je povedal, da so ob Britancih izpustili še nekatere druge tuje državljane. Skupno gre za deset vojnih ujetnikov, je sporočilo savdsko zunanje ministrstvo. Ujetniki, ki prihajajo iz ZDA, Maroka, Švedske, Hrvaške in Velike Britanije, so v savdsko prestolnico Rijad prispeli iz Rusije.

Na izpustitev hrvaškega državljana Vjekoslava Prebega so se že tudi odzvali v Zagrebu. "Vlada Republike Hrvaške skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve že od prvega dne predano dela in sodeluje z ukrajinskimi organi pri osvoboditvi Prebega, o čemer sta se pogovarjala tudi predsednik vlade RH Andrej Plenković in ukrajinsko vodstvo med majskim obiskom v Ukrajini. Ob tem se zahvaljujemo Savdski Arabiji in prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu za angažiranost, kot tudi ukrajinski strani za sodelovanje in srčno pomoč pri reševanju tega primera," so sporočili iz hrvaškega ministrstva za zunanje in evropske zadeve.