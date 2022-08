Rusi k bojevanju v Ukrajini vabijo s plakati in zajetnimi zneski

Kako pripraviti ljudi do tega, da bi se šli borit v Ukrajino, je vprašanje, s katerim si v zadnjih tednih belijo glave predstavniki ruskih regionalnih oblasti. V Rusiji namreč ni razglašena splošna mobilizacija, zato poleg poklicnih vojakov lahko računajo le še na prostovoljce. Toda zanimanje za udeležbo v vojni z jugozahodno sosedo med Rusi očitno upada, zato so pristojni začeli dvigovati tako plačilo kot starostno mejo za opravljanje vojaške službe.

Pano v Vladivostoku, ki vabi prostovoljce v bataljon Tigr

Ruske regije najverjetneje ne morejo pravočasno pridobiti zahtevanega števila prostovoljcev, zato so okrepili finačno spodbudo, s čimer želijo doseči zastavljene cilje, pravijo strokovnjaki Inštituta za vojne študije (ISW) s sedežem v ZDA. Številno umrlih ruskih poklicnih vojakov namreč narašča z vsakim dnem vojne.

Oblasti ruske republike Tatarstan so tako denimo enkratno plačilo za vključitev v bataljona Alga in Timer dvignile na 360.000 rubljev (5600 evrov), prej pa je znašalo 260.000 rubljev (4000 evrov). Za primerjavo: po podatkih Statiste je povprečna neto mesečna plača v Rusiji lani znašala približno 870 evrov, številni prebivalci, predvsem zunaj velikih mest, kot sta Moskva ali Sankt Petersburg in drugih večjih urbanih območij, pa tega zneska še zdaleč ne dosegajo. Minimalna mesečna plača je 1. januarja letos tako denimo znašala 13.890 rubljev oziroma 224 evrov. Plačilo za bojevanje v Ukrajini Ponujeni zneski se razlikujejo od regije do regije. Kavkaški mediji mediji poročajo, da v avtonomni republiki Ingušetija novači tudi ruska nacionalna garda Rosgvardia. Raztrosili so letake, iščejo strelce in voznike, ponujajo okoli 800 evrov začetne plače. Pogoj pa je, da so pripravljeni sodelovati v "posebni vojaški operaciji", kot Rusija uradno imenuje vojno na ukrajinskih tleh.

Ruski vojaki v Ukrajini

Tudi v Dagestanu so za tiste, ki "imajo željo služiti v ruskih oboroženih silah", objavljeni številni zaposlitveni oglasi za različne vojaške položaje - na primer za upravljalca brezpilotnih letalnikov, od katerega pa bodo zahtevana "poslovna potovanja". V Hanti-Masijanskem avtonomnem okrožju nameravajo oblikovati dva bataljona prostovoljcev, ki bodo morali podpisati najmanj šestmesečno pogodbo o sodelovanju. V Voronežu ponujajo plačilo v višini 4000 evrov, če bodo odšli na območje spopadov, niza ISW. Prostovoljci so vse starejši Toda če je bila sprva splošna starostna meja za novačenje omejena na 50 let, jo zdaj že dvigujejo. Regionalne oblasti v Smolensku so konec julija na omrežju Telegram ustvarile kanal prostovoljnega bataljona Feniks in objavile, da za najmanj šestmesečno obdobje sodelovanje iščejo moške med 18 in 60 letom starosti.

Prav starost ruskih borcev v Ukrajini je v zadnjem času pritegnila veliko pozornosti. Po družbenih omrežjih so namreč zaokrožili posnetki pripadnikov bataljona Tigr. Njegovo ustanovitev je na začetku julija napovedal guverner Primorskega kraja Oleg Kožemkajo. Potrdil je, da nimajo vsi prostovoljci predhodnih vojaških izkušenj in da bodo pred napotitvijo v Ukrajino opravili 30-dnevno usposabljanje. Pred dnevi je fotoagencija AP objavila fotografijo velikega oglasnega panoja sredi Vladivostoka, ki vabi k priključitvi Tigrom. Medtem pa se Ukrajinci zabavajo ob posnetkih pripadnikov tega bataljona na terenu, saj je videti, da so precej starejši od povprečnih uniformiranih mož. Uporabniki družbenih omrežij ocenjujejo, da so stari najmanj 50 ali 60 let in se šalijo, da se bodo utrudili še preden sploh dosežejo Ukrajino.

