Rusi krepijo ofenzivo v Donbasu in se bližajo zavzetju regije Lugansk

Po tem, ko je Ukrajini konec marca in v začetku aprila ruske sile uspelo pregnati iz dveh največjih mest v državi, Kijeva in Harkova, pa država sedaj priznava velike izgube v Donbasu, ki ga sestavljata regiji Lugansk in Doneck. Prav tam naj bi ruske sile okrepile ofenzivo in se osredotočile zlasti na zadnji žep odpora v okolici Luganska.

Ukrajinske oblasti opozarjajo, da skušajo ruske sile sedaj obkoliti mesta Severodoneck, Lisičansk, Popasna in Bahmut. Prav s padcem Bahmuta pa bi Rusija dobila nadzor nad ključnim križiščem, ki trenutno služi kot improvizirano poveljniško središče za večino ukrajinskih vojnih prizadevanj.

V svojem vsakodnevnem televizijskem nagovoru je Volodimir Zelenski v ponedeljek zvečer opozoril, da so razmere še posebej kritične v Donbasu, in ruske sile obtožil, da skušajo tam "odstraniti vse, kar je živo". V prvih treh mesecih invazije pa naj bi Rusija po njegovih besedah izvedla skoraj 1500 raketnih in več kot 3000 letalskih napadov.

Pred tem je Zelenski opozoril elito, zbrano na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, da počasna vojaška pomoč povzroča nepotrebne smrti, saj Ukrajinci "drago plačujejo za svobodo in neodvisnost". Hkrati je Zahodu sporočil, da bi rešili več deset tisoč življenj, če bi Kijev že februarja prejel vse potrebno orožje.