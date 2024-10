Rusi nad Kijev z dronom, nad Dnipro pa z raketami: več mrtvih

Ruski brezpilotni letalnik je zadel 25-nadstropno stanovanjsko stavbo v Kijevu, nakar je v zgornjem nadstropju stolpnice izbruhnil požar. Na kraj so prihiteli reševalci in gasilci, ki so ogenj pogasili, reševanje ljudi pa se je nato nadaljevalo dolgo v noč, je dejal Kličko.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je v petek zvečer dejal, da je bila v ruskem napadu pozno ponoči ubita najstnica, poroča Euronews . Kasneje so sporočili, da sta v večernem napadu z dronom na ukrajinsko prestolnico umrli dve osebi, najmanj pet jih je bilo ranjenih.

Ukrajinska služba za nujne primere je medtem sporočila, da je napad poškodoval več stanovanj v stavbi, okoli 100 ljudi pa so po napadu evakuirali. "V stanovanjski hiši v okrožju Solomjanski so bila poškodovana stanovanja od 17. do 21. nadstropja," je na Telegramu zapisal Sergij Popko, vodja vojaške uprave ukrajinske prestolnice.

Pred napadom lokalni mediji poročajo, da je v Kijevu in drugih ukrajinskih regijah odjeknil alarm pred zračnim napadom zaradi množičnega ruskega napada brezpilotnih letal, slednje se sicer v Ukrajini že več kot mesec dni dogaja skoraj vsak dan.

V ruskem napadu na Dnipro pa je bilo medtem poškodovanih več stanovanjskih zgradb in tudi zdravstvena ustanova, je sporočil tamkajšnji guverner Sergij Lisak.

Po poročanju medijev so bili tarče napada posamezni deli mesta. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo prebivalce in reševalne ekipe pred porušenimi hišami in poškodovanim objektom zdravstvene ustanove.