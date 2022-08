'Rusi niso upoštevali preprostega pravila: ne kadi na nevarnih mestih'

Satelitski posnetki prikazujejo razsežnost škode in uničenja na letališču na Krimu, kjer v bližini naselja Novofjodorovka eksplodiralo strelivo. Vojaška letala so oporišče Saky, ki leži na zahodu Krima in je pod rusko oblastjo, napadla v začetku tedna, pri tem je ena oseba umrla.

Ukrajina odgovornosti za napad ni prevzela, posnetki pa kažejo na verjeno možnost, da je šlo za ciljno usmerjen napad. S posnetkov ameriške družbe Planet Labs se vidi, da je območje požgano, saj je po napadu eksplodiralo in izbruhnil je požar. Vzletno-pristajalne steze so sicer videti brez večjih poškodb, je pa poškodovanih ali uničenih vsaj osem letal, vidi so tudi kraterji. Večina letal je bila parkiranih na prostem. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Planet Lab spremlja in snema več lokacij po Ukrajini. Njihovi najnovejši posnetki so prva neodvisna potrditev, da je bilo letališče tarča napadov. Rusija trdi, da je eksplozije povzročila eksplozija streliva v skladišču zaradi neupoštevanja predpisov o požarni varnosti. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Rusi niso upoštevali preprostega pravila" Na drugi strani je ukrajinski obrambni minister namignil, da bi krivdo lahko pripisali neprevidni ruski vojski. "Menim, da Rusi na letališču niso upoštevali svojega preprostega pravila: Ne kadi na nevarnih mestih," je besede ukrajinskega ministra Oleksiija Reznikova povzel BBC. Sprva je Ukrajina sporočila, da je bilo uničenih okoli deset ruskih letal, kar je Rusija zanikala, saj po njihovo ni bilo uničeno nobeno letalo. Satelitski posnetki sedaj prikazujejo drugače. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vsak ukrajinski napad na Krim bi se štel za stopnjevanje vojne. Rusija je na to prejšnji teden opozorila, ko je nekdanji predsednik Dimitrij Medvedjev dejal, da jih v primeru, da Ukrajina napade Krim, "takoj čaka sodni dan". PREBERI ŠE Na letališču na Krimu eksplodiralo strelivo, boji dosegli obrobje Bahmuta Krim je mednarodno priznan kot del Ukrajine, vendar si je Rusija polotok ob Črnem morju leta 2014 priključila. Nekateri Ukrajinci dogodek označujejo tudi za začetek vojne. Na ozemlju sicer živi rusko govoreča večina, ki se je na na referendumu, ki ga je svetovna skupnost označila za nezakonitega, izrekla za priključitev Rusiji. Referendum so izvedli v naglici, potem ko so neoznačene ruske enote prevzele nadzor nad več strateškimi lokacijami na polotoku. Po napadu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem večernem nagovoru izrazil prepričanje, da mora Ukrajina polotok zavzeti še pred koncem vojne.