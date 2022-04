Rusi objavili posnetek, na katerem naj bi bila posadka s potopljene križarke

V krimskem mestu Sevastopol se je v petek zbralo na desetine ljudi, ki so objokovali potopljeno vodilno rusko ladjo črnomorske flote. Nekateri so bili objeti, drugi so v spomin na "simbol upanja, preporoda in moči " k spomeniku ustanovitve ruske mornarice iz leta 1696 položili cvetje.

"Moskva je bila simbol za vse, tudi tiste, ki še niso stopili na njo. Bila je simbol naše moči, našega upanja, oživitve flote v devetdesetih letih, po razpadu Sovjetske zveze," je dejal stotnik Sergej Gorbačov, ki je nagovoril množico zbranih. "Doživeli bomo zmage in tragedije, a spomin bo ostal," je dodal.

Spregovoril je tudi duhovnik Georgij Plojakov, ki je pred množico zbranih dejal, je izguba te vojne ladje velika tragedija za več deset tisoč ljudi, ki so tam služili več kot 20 let, poroča Reuters.