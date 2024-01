Rusi prodajajo luksuz na Hrvaškem, Ukrajinci ga kupujejo

Ruske nepremičnine resda niso najbolj številne, so pa najbolj luksuzne. Izjema ni niti Opatija, kjer se vile v lasti ruskih državljanov bohotijo v prvi vrsti ob morju. O luksuzu priča cena: nekatere se prodajajo tudi za 10 milijonov evrov.

"Ruski lastniki bolj redko prihajajo. Poudariti moram, da gre tu za diskretnost, ker jim je zaradi celotne situacije nelagodno," pripoveduje lastnik agencije za nepremičnine Damir Perman.

Po podatkih davčne uprave je bilo pred dvema letoma sklenjenih 53 kupoprodajnih pogodb, lani 51. A to še ni končno število, pojasnjujejo, saj so navedene le tiste nepremičnine, ki so šle skozi postopek ugotavljanja davčne osnove. Kljub neažurnim podatkom in neznanemu končnemu številu prodanih nepremičnin pa skrivnostni želijo ostati tudi ruski lastniki. Nepremičninski agenti razlagajo, da je težko ugotoviti, kdo je resnični lastnik vile.

"Ne morem zdaj reči, da so to ruski oligarhi. Ali gre za povezave teh ljudi s prodajalci, ne moremo trditi, morda so tretji lastniki. Medtem pa mi, ki se profesionalno ukvarjamo s tem poslom, s tem ne pridemo v stik ali pa to oni tako dobro skrivajo," pojasnjuje Perman.

Kot se za zelenjem skrivajo vile, se pogosto pravi lastniki za posredniki. Vila v Voloskem je bila nekdaj v lasti partizanskega generala Mirka Lenca, nato je prišla v ruske roke. Rus jo je prodal naprej neki ruski podjetnici, ki je zanjo plačala več kot deset milijonov evrov. Govori se, da je na obisk prihajal tudi predsednik Vladimir Putin.

V ruskem lastništvu so vile v Lovranu, pa v Ičićih. In če se Rusi odrekajo luksuzu s prodajo, ga Ukrajinci kupujejo. Štiri hotele v Splitu je kupila ukrajinska lastnica podjetij, ki prek ministrstva za obrambo dobavlja hrano za ukrajinsko vojsko. Cena nakupa ostaja uganka, zagotovo pa – ugotavljajo hrvaški mediji – je presegla deset milijonov evrov.