Rusi se bližajo ključni obrambni liniji Kijeva

Ruske enote so se z novim napredovanjem premaknile še bližje Kostjantinivki, pomembnemu oporišču ukrajinskih sil, ki je oddaljeno okoli 20 kilometrov. Ruske sile se tako počasi približujejo ključni obrambni liniji Kijeva, navaja AFP.

Nadaljuje se tudi medsebojno obstreljevanje z droni. Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila 36 ruskih dronov. Brezpilotniki so zadeli sedem lokacij v treh regijah, vključno z Doneckom. V Dnipropetrovsku je bil ubit en človek, ko je dron zadel avtobus, v Sumiju pa je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform nastala škoda na stanovanjskih objektih.

Rusija je medtem po navedbah obrambnega ministrstva ponoči sestrelila sedem ukrajinskih dronov nad tremi ruskimi regijami, piše ruska tiskovna agencija Tass.