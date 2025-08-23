Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Ukrajina

Rusi se bližajo ključni obrambni liniji Kijeva

Kijev, 23. 08. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
0

Ruske sile so na vzhodu Ukrajine v regiji Doneck zavzele še dve vasi, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Rusija je pred tem že v petek v regiji zavzela tri vasi. S tem so se premaknile še bližje Kostjantinivki, ključni obrambni liniji Kijeva, piše tiskovna agencija AFP.

Ruske enote so se z novim napredovanjem premaknile še bližje Kostjantinivki, pomembnemu oporišču ukrajinskih sil, ki je oddaljeno okoli 20 kilometrov. Ruske sile se tako počasi približujejo ključni obrambni liniji Kijeva, navaja AFP.

Nadaljuje se tudi medsebojno obstreljevanje z droni. Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila 36 ruskih dronov. Brezpilotniki so zadeli sedem lokacij v treh regijah, vključno z Doneckom. V Dnipropetrovsku je bil ubit en človek, ko je dron zadel avtobus, v Sumiju pa je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform nastala škoda na stanovanjskih objektih.

Rusija je medtem po navedbah obrambnega ministrstva ponoči sestrelila sedem ukrajinskih dronov nad tremi ruskimi regijami, piše ruska tiskovna agencija Tass.

Kostjantinivka doneck vojna rusija ukrajina
Naslednji članek

Prvi video Severnokorejcev v 'akciji' med vojno v Ukrajini

SORODNI ČLANKI

Prvi video Severnokorejcev v 'akciji' med vojno v Ukrajini

Kitajski umetnik snema film o Ukrajini

Flamingo: 'Raketa z dosegom 3000 kilometrov ne potrebuje srhljivega imena'

Putin znižal pričakovanja, zdaj zahteva 'le' celoten Donbas

Lavrov jasen: Kijev ne bo dobil nazaj ozemelj, ki jih nadzorujejo ruske sile

Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110