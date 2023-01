Rusi se raje ne bi srečali s slovenskimi tanki

Nova 47. jurišna brigada ukrajinske vojske je dodatno nadgradila svoje že sicer nadgrajene slovenske tanke M-55S, enota pa se očitno pripravlja na okrepitev ukrajinskih položajev ob meji z Rusijo severno od Harkova v severovzhodni Ukrajini. Forbes špekulira, da bi bilo lahko to točno to, kar želi Kremelj. S tem, ko Rusi ohranjajo napeto stanje na vzhodu in hkrati namigujejo na nove ofenzive na severu, ukrajinskim silam namreč preprečujejo, da bi se borile drugje, zlasti na jugu.

V okolici Harkova se s slovenskimi tanki M-55S usposablja ukrajinska 47. jurišna brigada. Vse kaže, da se bo, ko bo končala usposabljanje in opremljanje svojih vozil, razporedila proti severu na 40 kilometrov veliko območje med Harkovom in rusko mejo. Tam se bo pridružila obrambnim silam, med drugim trem teritorialnim brigadam in kontingentom zveznih mejnih straž.

Podobne obrambne formacije se koncentrirajo bolj zahodno na območju severno od Kijeva. Enajst mesecev po tem, ko je ruska vojska v Ukrajino vdrla čez severne meje države, ukrajinska vojska krepi sile v istih obmejnih regijah. In svojih sil proti severu ne krepi brez razloga. Tako Belorusija kot Rusija sta v svojih obmejnih regijah premestili bataljone. Obstajajo namreč poročila o bežnih grožnjah, da bosta še to zimo, ko bodo blatna tla zmrznila in bo mogoč manever velikega obsega, sprožili nove ofenzive. Na to so začeli namigovati jeseni, le šest tednov po tem, ko je ukrajinska ofenziva iz regije Harkov pregnala ruske enote, in šest mesecev po tem, ko je ukrajinska ofenziva Ruse pregnala iz regije okoli Kijeva.

So ruske grožnje zgolj taktika? Forbes špekulira, da Kremelj morda z novo ofenzivo ne misli resno, pač pa si zgolj obupno želi preprečiti ali pa vsaj spodkopati naslednjo ofenzivo Kijeva. Ker je v Ukrajini po ukrajinskih navedbah umrlo ali pa bilo ranjenih več kot sto tisoč ruskih mož, Rusija to jesen ni imela veliko rezervnih sil. So pa jih v Belorusijo poslali dovolj, da so poslali sporočilo. "Kremelj bo morda poskušal uporabiti dodatne ruske sile v Belorusiji, da ukrajinske sile ohrani v bližini Kijeva in prepreči njihovo prerazporeditev za sodelovanje v drugih protiofenzivah," je sredi oktobra poročal Institute for the Study of War (ISW) v Washingtonu. Le nekaj tednov kasneje se je nekaj podobnega zgodilo bolj vzhodno, okoli Belgoroda na jugu Rusije malo čez mejo s Harkovom. "Ruske sile so izvedle omejen napad severovzhodno od mesta Harkov, verjetno v prizadevanjih izvidništva in fiksiranja ukrajinskih sil na meji v regiji Harkov," je ISW pojasnil v začetku decembra.

icon-expand Ruska vojska v Ukrajini FOTO: AP

Špekulacije o mobilizaciji Belorusov – gre za trik? Nedavno je tudi beloruski novinar objavil video posnetek v regiji Minsk, ki nakazuje, da je v teku vojaška mobilizacija ali vpoklic. "Vsi moški državljani, stari med 18 in 60 let, morajo priti na vpisni urad ali vaški izvršni odbor, da potrdijo svoje podatke," je zapisano v obvestilu na avtobusni postaji.

Ni jasno, ali beloruske moške trenutno dejansko vpoklicujejo ali pa je bila objava del vaje pripravljenosti. Nekatera poročila kažejo, da bi bila beloruska prisilna vojaška obveznost lahko povezana s povečano aktivnostjo ruskih vojaških letal v državi. Seveda pa obstaja tudi možnost, da je "mobilizacija" zgolj del te zvijače, s katero želi Rusija Ukrajino prisiliti, da razdeli svoje vojaške enote in oslabi sile na vzhodni, predvsem pa južni fronti. Razdeljene enote so šibkejše Namesto da bi nadgrajene tanke M-55S, ki so za rusko vojsko lahko zelo nevarni, poslali na fronte na jugu – prav bi prišli vse na območjih od Luganska do Bahmuta, pa tudi severovzhodno od Mariupola in vse do Zaporožja, pa tudi ob reku Dneper v oblasti Hersona – jih Ukrajina tako drži na severu in vzhodu ob ruskih mejah. Forbes piše še, da Rusi v neposrednem boju ne morejo vedno premagati Ukrajincev, lahko pa jih ukanijo z zvijačami in se tako skoraj povesem izognejo boju z njimi. 47. jurišna brigada z novo oklepnimi M-55S je tako le ena od ukrajinskih enot, ki jih Rusi pripravljajo na morebitno obrambno akcijo na severu, s čimer jim preprečujejo sodelovanje v morebitni ofenzivi kjer koli drugje.

Nadgrajene tanke M-55S je Slovenija Ukrajini podarila jeseni V torek so po spletu zaokrožile fotografije, na katerih je videti tanke M-55S med urjenjem, in sicer nekje v hladni, blatni regiji Harkov. Tanke iz 60. let prejšnjega stoletja z nadgrajenimi motorji in topovi L7 britanske izdelave je Slovenija Ukrajini podarila jeseni. Vendar pa nove fotografije razkrivajo še dodatne nadgradnje tankov M-55S – eksplozivni reaktivni oklep in lamelni oklep na trupih.

