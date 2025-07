Rusi za isto mizo z Ukrajinci ne pričakujejo 'čudežnega napredka'

"Nimamo nobenega razloga, da bi upali na kakšen čudežni napredek, vendar nameravamo braniti svoje interese in izpolniti naloge, ki smo si jih zadali že od samega začetka," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov . Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass je tudi izrazil upanje, da se bodo pogovori "odvili ta teden".

Turško predsedstvo je medtem v izjavi potrdilo, da bo sestanek delegacij obeh držav potekal v sredo v palači Ciragan v Istanbulu, kjer sta se odvila že prva dva kroga pogajanj 16. maja in 2. junija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek prav tako potrdil nove pogovore z Moskvo v sredo v Turčiji. Danes pa je dejal, da bo ukrajinsko delegacijo vodil nekdanji obrambni minister in novi vodja sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov . Ob Umerovu bodo v delegaciji še predstavniki ukrajinske obveščevalne službe, zunanjega ministrstva in urada ukrajinskega predsednika, je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski.

Zelenski je še dejal, da je Kijev pripravljen na pogovore z Moskvo o nadaljnjih izmenjavah ujetnikov in vrnitvi ugrabljenih ukrajinskih otrok iz Rusije. Povedal je tudi, da želi pripraviti srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom , da bi "resno končali to vojno", poroča AFP.

Prejšnja dva kroga neposrednih pogovorov med Kijevom in Moskvo, ki sta bila organizirana pod pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa , sta prinesla le majhen napredek glede prekinitve ognja, saj sta se končala le z izmenjavo ujetnikov in repatriacijo trupel vojakov.

Ukrajinske in ruske sile so tudi minulo noč nadaljevale medsebojne napade z droni. Iz mesta Kramatorsk v vzhodni ukrajinski regiji Doneck so sporočili, da je bil v ruskem napadu z daljinsko vodeno letalsko bombo na stanovanjsko poslopje ubit 10-letni deček, pet ljudi pa je bilo ranjenih.

Kramatorsk leži v delu regije Doneck, ki je še vedno pod nadzorom ukrajinskih sil, čeprav si jo je Rusija nezakonito priključila že nekaj mesecev po začetku invazije na Ukrajino. Fronta pa je tako blizu, da lahko ruske sile izvajajo napade na mesto z vodenimi bombami, ki imajo domet do 40 kilometrov.

Po navedbah mestnih oblasti je v stanovanjskem poslopju po bombnem napadu, ki je zahteval omenjene žrtve, izbruhnil požar.

O žrtvah ruskih napadov so danes poročali tudi iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine. Po navedbah civilne zaščite so bili ranjeni trije ljudje, med njimi otrok. Poškodovanih je bilo pet stanovanjskih poslopij, nakupovalno središče in več kot deset vozil.

V ruskih napadih z droni na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine pa je bila ranjena ena oseba, medtem ko so lokalni mediji poročali o več požarih. Guverner regije Oleh Kiper je sporočil, da so bile tarče napadov stanovanjska poslopja in socialna infrastruktura.