Rusi znova obstreljevali Ukrajino, v Kijevu ponovno dobili elektriko

Štiri dni po uničujočem napadu na električno infrastrukturo v Kijevu je bila skoraj v celotnem mestu ponovno vzpostavljena oskrba z električno energijo, je sporočila vojaška uprava v ukrajinski prestolnici. Kljub temu bi zaradi velikega povpraševanja lahko prišlo do lokalnih izpadov elektrike. Mesta Krivoj Rog, Herson, Nikopol in Dnipropetrovsk so bila medtem ponovno tarča ruskih raketnih in topniških napadov.

Večina storitev v povezavi z ogrevanjem, zagotavljanjem oskrbe z elektriko in vodo in storitvami mobilne telefonije je do danes začela normalno delovati, je navedla vojaška uprava. Kijevski župan Vitalij Kličko, ki je bil deležen kritik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zaradi počasnega obnavljanja življenjsko pomembnih storitev, je za današnjo izdajo nemškega tabloida Bild povedal, da dela na poškodovani infrastrukturi potekajo "rekordno hitro". icon-expand Električni izpadi v Kijevu FOTO: AP Ruske sile znova obstreljevale ukrajinska mesta Mesta Krivoj Rog, Herson, Nikopol in Dnipropetrovsk so bila ponovno tarča ruskih raketnih in topniških napadov. Ruske sile so v mestu Krivoj Rog po navedbah guvernerja te regije Valentina Rezničenka uničile "objekt prometne infrastrukture," pred kratkim osvobojeno mesto Herson pa se prav tako znova sooča s hudimi napadi. Dve raketi sta danes zjutraj uničili objekt prometne infrastrukture, je na Telegramu sporočil Rezničenko, ne da bi navedel več podrobnosti. Vojaška uprava v regiji je prebivalce pozvala, naj se zatečejo v zaklonišča za zračni napad. Za več območij na vzhodu in jugu Ukrajine je bil danes razglašen alarm za zračni napad. Rezničenko je v soboto sporočil tudi, da so ruske sile napadle mesto Dnipropetrovsk, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje, med njimi tudi 17-letnik. Po podatkih regionalne vojaške uprave v Hersonu pa je ruska vojska od sobote več kot 50-krat obstreljevala hersonsko regijo. Guverner Jaroslav Januševič je danes na Telegramu Rusijo obtožil terorizma in napadov na civiliste in dodal, da je v napadih umrla ena oseba, dve pa sta bili ranjeni. Zaradi težkih razmer v mestu Herson, kjer ni zanesljivega dostopa do vode in električne energije, je ukrajinska vlada pred nekaj dnevi ukazala evakuacijo civilistov iz mesta. Po navedbah ukrajinskih virov so ruske sile s težkim topništvom napadle tudi okrožje Nikopol na jugovzhodu Ukrajine, ponoči pa sta po podatkih ukrajinske vojske dva ruska izstrelka zadela tudi kmetijo v bližini mesta Zaporožje na jugu države.