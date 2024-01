Rusi znova raketirali Kijev in Harkov: umrlo več civilistov

Ukrajinske sile naj bi sicer po poročanju BBC pretekli teden napadle rusko infrastrukturo, vključno na naftni terminal v Sankt Peterburgu. Informacij sicer nismo mogli neodvisno preveriti. Energetska družba Novatek je morala zaradi požara v izvoznem kompleksu Ust-Luga v Baltskem morju ustaviti nekatere svoje dejavnosti.

Poljska vojska: Aktivirano je bilo poljsko in zavezniško letalstvo

Poljska vojska je sporočila, da je po zadnjem ruskem raketnem napadu na Ukrajino napotila letala za zaščito poljskega zračnega prostora. "Obveščamo vas, da je opažena intenzivna aktivnost letalstva dolgega dosega Ruske federacije, ki je povezana z namero izvedbe napada na ozemlje Ukrajine," je sporočilo operativno poveljstvo oboroženih sil.

Zaradi slednjega so, kot so sporočili na družbenem omrežju, sprožili vse potrebne postopke za zagotovitev varnosti poljskega zračnega prostora. "Nenehno spremljamo nadaljnji razvoj situacije," so dejali in dodali, da je bilo aktivirano poljsko in zavezniško letalstvo. "To lahko povzroči večjo raven hrupa, predvsem v jugovzhodnem delu države," so še opozorili.