Rusija: Bitka za Herson se bo pričela kmalu, civiliste bomo evakuirali

"Civilnemu prebivalstvu smo svetovali, naj zaradi hudih spopadov, ki prihajajo, zapusti regijo, da se ne bi izpostavljali nepotrebnemu tveganju," je dodal proruski voditelj Kiril Stremousov. Dodal je, da so najbolj ogroženi ljudje na zahodnem bregu reke Dneper. To je v video sporočilu potrdil guverner regije Vladimir Saldo, ki ga je prav tako imenovala Rusija.

Nekaj podobnega je dejal tudi novi poveljnik ruske vojske v Ukrajini Sergej Surovikin, ki je v svojem prvem televizijskem intervjuju po imenovanju razmere v Hersonu označil za "napete". "Sovražnik nenehno poskuša zaostriti položaje naših sil," je dejal in dodal, da so razmere še posebej težke okoli mesta Herson. Pojasnil je, da so ukrajinske enote z raketami Himars zadele mestno infrastrukturo in stanovanja. "Ruska vojska bo zagotovila predvsem varno evakuacijo prebivalstva Hersona," je dejal.