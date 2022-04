Rusija branilcem Mariupola: Predajte se, pustili vas bomo živeti

Rusija je ukrajinski vojski postavila ultimat, naj se branilci Mariupola v naslednjih urah predajo. Tistim, ki se bodo predali, bodo pustili živeti, so sporočili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da so razmere v Mariupolu nečloveške in Zahod pozval, naj Ukrajini takoj zagotovi težko orožje. Opozorila o zračnih napadih so v zgodnjih jutranjih urah izdali v skoraj vseh ukrajinskih regijah.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Tistim vojakom v Mariupolu, ki se bodo predali in se do 6. ure po moskovskem času umaknili iz obleganega mesta, bodo pustili živeti, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Rusija trdi, da je prevzela nadzor nad skoraj celotnim mestom, vsi preostali ukrajinski borci v mestu pa se zdaj skrivajo v jeklarni Azovstal. Ruska vojska bo tiste, ki se bodo predali, obravnavala skladno z ženevsko konvencijo o vojnih ujetnikih, so sporočili. Rusija ob upoštevanju "katastrofalnih dogodkov" v jeklarni Azovstal ujetim ukrajinskim borcem in "tujim plačancem" ponuja, da prekinejo sovražnosti in odložijo orožje, je sporočil generalmajor Mihail Mizincev z ruskega obrambnega ministrstva. "Vsem, ki odložijo orožje, je zagotovljeno življenje," je dejal. icon-expand Vojna v Ukrajini FOTO: AP "Razmere v Mariupolu ostajajo izredno hude. Preprosto nečloveške," pa je v soboto zvečer v videonagovoru dejal Zelenski. "Rusija tam namerno poskuša uničiti vse," je dejal, vendar podrobnosti o položaju ukrajinskih enot in skorajšnjega padca mesta v ruske roke ni potrdil. Zelenski: Če pade Mariupol, konec mirovnih pogajanj Zelenski je sicer v soboto opozoril, da bi "eliminacija" ukrajinskih vojakov, ki branijo Mariupol, pomenila konec mirovnih pogajanj med Kijevom in Moskvo. icon-expand Uničen tank v Mariupolu FOTO: Profimedia Iz ukrajinske prestolnice Kijev so tudi zjutraj poročali o vnovičnih eksplozijah. V ruskih napadih na Kijev je v soboto, ko so ruske sile napadle tovarno za izdelavo orožja, umrla ena oseba, več je bilo ranjenih. Opozorila o zračnih napadih so danes v zgodnjih jutranjih urah izdali v skoraj vseh ukrajinskih regijah.