Rusija in Ukrajina izmenjali 300 vojnih ujetnikov

Dogovor, pri katerem so posredovali Združeni arabski emirati, je določal zamenjavo 150 ukrajinskih zajetih vojakov za enako število ruskih vojakov, poroča BBC . A številke so bile naposled nekoliko drugačne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je namreč potrdil, da je "njihovi ekipi uspelo domov vrniti 189 Ukrajincev".

"Vrnitev naših ljudi iz ruskega ujetništva je vedno zelo dobra novica za vse nas," je kasneje sporočil tudi Zelenski, ki je dodal, da gre za vojaško osebje, med katerimi so branilci Azovstala in Mariupola, jedrske elektrarne v Černobilu, Kačjega otoka in različnih drugih front. Med njimi so vojaki, naredniki in častniki.

"Osvobojena sta bila tudi dva civilista, zajeta v Mariupolu. Vsakega doma čaka družina in prijatelji. V veliko veselje nam je, da smo jih lahko pripeljali nazaj. Danes praznuje še 189 družin," je sporočil ter ob tem zagotovil, da si bodo še naprej prizadevali za osvoboditev vsakega posameznika iz ruskega ujetništva. "Nikogar ne bomo pozabili!"