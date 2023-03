'Rusija izgublja energetsko bitko'

Sankcije, ki jih je Zahod po začetku vojne v Ukrajini uvedel proti Rusiji, so vključevale tudi tudi številne prepovedi in omejitve na področju ruskih energentov, med drugim tudi prepoved uvoza ruske nafte in plina v države članice EU. Tudi zaradi slednjega zdaj šef Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol Rusijo vidi kot trajno oslabljeno, poroča nemški Spiegel.

"Rusija je izgubila energetsko bitko," je v soboto za francoski časnik Liberation v Parizu ocenil Birol. Izvoz nafte in plina je po podatkih agencije od začetka ruske agresije proti Ukrajini upadel za 40 odstotkov. Vodja IEA je ob tem dejal, da je to šele začetek, "saj so ruska plinska polja tehnično in geološko kompleksna". Nekateri so tako potrebovali podporo ob umiku iz Rusije, financiranje pa se bo zdaj srednjeročno zmanjšalo, je pojasnil ter dodal, da Rusija ne more Evrope tako preprosto nadomestiti z Azijo.

Ruski prihodek od izvoza nafte in plina je v primerjavi z letom prej drastično upadel, skoraj prepolovil, poroča Bloomberg.

Nemčija je na primer s povečanjem uvoza plina iz Norveške, Nizozemske in Belgije skoraj nadomestilo ruske dobave od konca avgusta 2022. Nemčija je sicer od leta 2017 do konca februarja 2022 mesečno uvozila povprečno 77 teravatnih ur zemeljskega plina neto. Neto uvoz pa je od septembra 2022 do konca januarja – brez dobave ruskega plina – znašal 72,7 teravatne ure na mesec.