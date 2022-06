Rusija: Na ukrajinskem bojišču umrlo 51 Hrvatov, 74 dezertiralo

Spomnimo, pred dnevi je za hrvaške medije spregovoril tudi znani hrvaški simpatizer neonacistov Denis Šeler, katerega Rusija obtožuje, da je organiziral odhod hrvaških prostovoljcev v Ukrajino. Povedal je, da je veliko ljudi odšlo z bojišča. "Dojeli so, da to ni zanje. Ljudje dragi, v Ukrajini ni igre, tam je resna vojna," je opozoril.

Na ruskem seznamu ni Slovencev, prednjačijo Američani, Poljaki in Britanci

Rusija je sporočila, da vodi evidenco o prisotnosti tujih državljanov na ukrajinskem bojišču. Našteli so prostovoljce in plačance iz skupno 64 držav. Kot trdijo, jih je v Ukrajino prišlo 6956, ubitih je bilo 1956, dezertiralo pa jih je 1779. Eden najbolj uničujočih napadov se je zgodil marca, ko so ruske vodene rakete uničile Mednarodni center za mir in varnost v kraju Javoriv, kjer so se usposabljali tuji borci. Takrat naj bi umrlo med 35 in 200 tujih državljanov.