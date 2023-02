Rusija nad Ukrajino s serijo raketnih napadov, najtežje razmere v Bahmutu

Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je po poročanju CNN sporočil, da je Rusija napadla tudi z vojaškimi brezpilotnimi letali. "Na žalost so bili uspešni na severu in zahodu Ukrajine, pa tudi v regijah Dnipropetrovsk in Kirovohrad," je dejal, a hkrati dodal, da je ukrajinski zračni obrambi "uspelo obvladati večino sovražnih raket in brezpilotnikov".

Še pred tem so uradniki v zahodni ukrajinski regiji Lvov na Telegramu sporočili, da so ruske sile napadle in zadele kritičen infrastrukturni objekt. Kot je zapisal vodja regionalne vojaške uprave Lvov Maksim Kozitski, je pri tem izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. Po njegovih besedah ni bilo žrtev ali poškodovanih.

'Napeta situacija na vzhodu'

"Sovražnikova ofenziva na vzhodu se nadaljuje, napadi potekajo dan in noč, razmere so napete," je sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Malyar. "Da, našim ljudem je težko. Sami lahko vidite, kakšno vojno se gre Rusija. Kljub temu naši borci preprečujejo sovražniku, da doseže svoje cilje, in mu povzročajo velike izgube."

Malyarjeva trdi, da se Rusija sooča z izgubami tudi do 80 odstotkov borcev v nekaterih vojaških enotah, enako je tudi z Wagnerjevimi plačanci. CNN teh trditev ne more neodvisno preveriti.