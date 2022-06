Rusija naj bi odbila napad na Kačji otok, Putin napovedal uporabo sodobnih orožij

Ruska vojska je sporočila, da je v ponedeljek odbila ukrajinski napad na strateško pomemben Kačji otok v Črnem morju, ki ga je Moskva zavzela že ob začetku invazije. Prav tako naj bi ruske sile odrezale ukrajinsko vojsko od oskrbe na širšem območju Severodonecka in Lisičanska. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem na srečanju z diplomanti vojaške akademije v Moskvi izjavil, da je ponosen na ruske vojake v Ukrajini in dodal, da "delujejo pogumno, profesionalno, kot pravi junaki". Obljubil je uspešno spopadanje s sankcijami proti Rusiji in napovedal uporabo sodobnejših orožij.

"V ponedeljek ob 5. uri zjutraj je kijevski režim izvedel nov poskus zavzetja Kačjega otoka," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Ukrajinske sile so po njegovih besedah načrtovale obsežno zračno in artilerijsko bombardiranje pred izkrcanjem in zavzetjem otoka.

V zračnem napadu naj bi sodelovalo 15 ukrajinskih napadalnih in izvidniških brezpilotnih letal, vendar so ruski sistemi zračne in protiraketne obrambe prestregli vse rakete in sestrelili 13 brezpilotnih letal, kar je ukrajinskim silam onemogočilo izkrcanje na otok, je dejal Konašenkov. Opozoril je tudi, da so ruski radarji na območju otoka zaznali ameriško izvidniško brezpilotno letalo serije RQ-4 Global Hawk, in dodal, da so ukrajinske sile po neuspešnem napadu na otok napadle še naftne ploščadi v Črnem morju. Moskva je v preteklosti večkrat zatrdila, da je preprečila napade ukrajinskih sil za zavzetje otoka, vendar se je napad, ki je bil izveden v ponedeljek, razlikoval zlasti po obsegu uporabljenih sredstev. Kačji otok je sicer strateško pomemben zaradi svoje lege ob ukrajinski in romunski obali, saj predstavlja odlično opazovalno točko in prostor za namestitev sistemov zračne obrambe.

Prav tako je Konašenkov dejal, da so ruske sile odrezale ukrajinsko vojsko od oskrbe na širšem območju Severodonecka in Lisičanska. Ukrajinske sile naj bi v napadih utrpele velike izgube. Od 57. mehanizirane brigade, nameščene v Severodonecku, je ostalo le še 28 vojakov, več sto ukrajinskih vojakov pa naj bi dezertiralo, je dejal. Območje okoli Severodonecka in Lisičanska je trenutno epicenter oboroženih spopadov v Ukrajini. Ruska vojska naj bi že vstopila v industrijsko območje obleganega mesta Severodoneck, je v ponedeljek sporočil guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj in dodal, da kemična tovarna Azot ostaja edini del industrijskega območja, ki ga ruske enote še niso zavzele. Putin ponosen na vojake: "So pravi junaki" Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z diplomanti vojaške akademije v Moskvi v zvezi s sankcijami Zahoda dejal, da bodo premagane, zaradi novih groženj in tveganj pa naj bi bila po njegovih besedah do konca leta ruskim silam v uporabo predana nova medcelinska balistična raketa sarmat. Poleg tega bodo po novem ruske sile lahko računale tudi na sisteme zračne obrambe S-500, za katere je Putin dejal, da jim "ni para nikjer na svetu" in obenem dodal, da ni dvoma, da bo Rusija postala še močnejša. S-500 je najsodobnejši protizračni obrambni sistem ruske izdelave, z dosegom od 500 do 600 kilometrov. Po navedbah ruske vojske lahko S-500 sestreli satelite in hipersonično orožje. Ter še, da je ponosen na ruske vojake v Ukrajini. Kot je dejal, "delujejo pogumno, profesionalno, kot pravi junaki". Putin je sicer že večkrat zatrdil, da je rusko gospodarstvo uspešno prestalo vrsto mednarodnih sankcij, ki so bile uvedene proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino 24. februarja.

Moskva EU obtožuje stopnjevanja napetosti zaradi litovske omejitve tranzita blaga Rusko zunanje ministrstvo je medte na pogovor poklicalo veleposlanika Evropske unije v Moskvi Markusa Edererja. Izrazili so mu odločen protest zaradi litovskih "protiruskih omejitev" tranzita določenega blaga iz Rusije v njeno eksklavo Kaliningrad. "Opozorili smo na nedopustnost tovrstnih dejanj, ki kršijo ustrezne pravne in politične obveznosti Evropske unije in vodijo v stopnjevanje napetosti," so sporočili. Ederer je po pogovoru povedal, da je rusko stran pozval k mirnosti in diplomatski rešitvi vprašanja, je poročala ruska tiskovna agencija TASS. Pred tem je Rusija zagrozila Litvi z resnimi posledicami, ker je prepovedala železniški prevoz blaga, za katerega veljajo sankcije EU, iz celinske Rusije v Kaliningrad. Vodja ruskega varnostnega sveta Nikolaj Patrušev je na regionalni varnostni konferenci v Kaliningradu danes Litvi zagrozil s povračilnimi ukrepi. Napovedal je, da bo Moskva proti Litvi, članici EU in Nata, "v bližnji prihodnosti sprejela ustrezne povračilne ukrepe, ki bodo imeli resen negativen vpliv na prebivalce Litve". Litva je prejšnji teden sporočila, da prepoveduje železniški prevoz blaga, za katerega veljajo sankcije EU, iz celinske Rusije v Kaliningrad, ki leži med Litvo in Poljsko. Na seznamu sankcioniranega blaga so premog, kovine, gradbeni material in napredna tehnologija. Rusko zunanje ministrstvo je že v ponedeljek zahtevalo takojšnjo odpravo litovskih "odkrito sovražnih" omejitev pri železniškem prevozu blaga. "Če v bližnji prihodnosti prevoz tovora med Kaliningrajsko regijo in preostalim ozemljem Ruske federacije prek Litve ne bo v celoti obnovljen, si Rusija pridržuje pravico, da sprejme ukrepe za zaščito svojih nacionalnih interesov," so na ministrstvu zapisali v izjavi. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je po ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU izpostavil, da Litva pri blokadi zgolj izvaja sankcije EU proti Rusiji. Obtožbe, da izvaja svoje sankcije, je zavrnil kot laž in propagando. Kljub temu pa je zagotovil, da bo Evropska komisija dvakrat preverila, da je ukrepanje Litve v skladu z vsemi pravili. V Sloveniji doslej še brez zamrznitev premoženja ruskih državljanov

